Homem é preso por fazer delegada refém durante assalto em Salvador

Suspeito foi localizado dirigindo um carro no bairro da Pituba

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 19:28

Um homem suspeito de fazer uma delegada refém durante um assalto em Salvador foi preso nesta segunda-feira (13), pouco mais de um mês após o crime. Segundo a Polícia Civil, o suspeito, que não teve o nome divulgado, foi localizado enquanto dirigia um veículo no bairro da Pituba, área nobre da capital baiana.

Durante a ação, os policiais encontraram com ele uma quantidade de substância que aparenta ser maconha, que foi apreendida para perícia. O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

A delegada foi sequestrada em Itapuã e foi liberada em seguida, mas o automóvel, que já foi encaminhado para perícia, só foi localizado no bairro do Retiro. 

O caso segue sob investigação, e a polícia procura outros possíveis envolvidos no assalto. A prisão foi realizada por equipes da Polícia Civil da Bahia, durante o cumprimento de um mandado judicial.

