Homem é preso por fazer delegada refém durante assalto em Salvador

Suspeito foi localizado dirigindo um carro no bairro da Pituba

Wendel de Novais

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 19:28

Delegada f é sequestrada e roubada em Salvador Crédito: Reprodução

Um homem suspeito de fazer uma delegada refém durante um assalto em Salvador foi preso nesta segunda-feira (13), pouco mais de um mês após o crime. Segundo a Polícia Civil, o suspeito, que não teve o nome divulgado, foi localizado enquanto dirigia um veículo no bairro da Pituba, área nobre da capital baiana.

Durante a ação, os policiais encontraram com ele uma quantidade de substância que aparenta ser maconha, que foi apreendida para perícia. O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

A delegada foi sequestrada em Itapuã e foi liberada em seguida, mas o automóvel, que já foi encaminhado para perícia, só foi localizado no bairro do Retiro.

