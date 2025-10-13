Homem é preso por fazer delegada refém durante assalto em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 19:28
Um homem suspeito de fazer uma delegada refém durante um assalto em Salvador foi preso nesta segunda-feira (13), pouco mais de um mês após o crime. Segundo a Polícia Civil, o suspeito, que não teve o nome divulgado, foi localizado enquanto dirigia um veículo no bairro da Pituba, área nobre da capital baiana.
Durante a ação, os policiais encontraram com ele uma quantidade de substância que aparenta ser maconha, que foi apreendida para perícia. O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
Delegada foi sequestrada e roubada em Salvador
A delegada foi sequestrada em Itapuã e foi liberada em seguida, mas o automóvel, que já foi encaminhado para perícia, só foi localizado no bairro do Retiro.
O caso segue sob investigação, e a polícia procura outros possíveis envolvidos no assalto. A prisão foi realizada por equipes da Polícia Civil da Bahia, durante o cumprimento de um mandado judicial.