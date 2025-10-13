Acesse sua conta
Mãe é presa após ameaçar e pichar portão da casa da filha na Bahia

Suspeita foi presa por descumprimento de Medida Protetiva de Urgência

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 20:50

Deati
Deati Crédito: Divulgação

Um mulher, de 36 anos, foi presa na tarde do último domingo (12), em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), após descumprir uma Medida Protetiva de Urgência em favor da própria filha. Segundo a polícia, ela foi até a casa da vítima ameaça-la. 

Além de ameaçar, a mulher proferiu ofensas contra a filha e pichou o portão da residência. A Polícia Militar foi acionada, e os envolvidos foram conduzidos à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), onde foi constatada a existência de uma Medida Protetiva em favor da vítima, com base na Lei Maria da Penha.

Submetida a exame pericial no Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Camaçari, a mulher foi encaminhada à carceragem da Delegacia Especializada de Atendimento ao Idoso (Deati), onde aguarda a audiência de custódia.

Camaçari Violência

