Mãe é presa após ameaçar e pichar portão da casa da filha na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 20:50
Um mulher, de 36 anos, foi presa na tarde do último domingo (12), em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), após descumprir uma Medida Protetiva de Urgência em favor da própria filha. Segundo a polícia, ela foi até a casa da vítima ameaça-la.
Além de ameaçar, a mulher proferiu ofensas contra a filha e pichou o portão da residência. A Polícia Militar foi acionada, e os envolvidos foram conduzidos à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), onde foi constatada a existência de uma Medida Protetiva em favor da vítima, com base na Lei Maria da Penha.
Submetida a exame pericial no Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Camaçari, a mulher foi encaminhada à carceragem da Delegacia Especializada de Atendimento ao Idoso (Deati), onde aguarda a audiência de custódia.