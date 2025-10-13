Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Criminoso pula do terceiro andar e invade casa durante tentativa de fuga na Bahia

Suspeito foi detido nesta segunda-feira (13)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 20:27

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem foi preso na região de Abrantes, no município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), suspeito de tráfico de drogas. Durante a ação, o homem resistiu à prisão e tentou pular pela janela para escapar dos policiais. Ele foi detido nesta segunda-feira (13).

Leia mais

Imagem - Homem é condenado a 35 anos de prisão por assassinar advogado com mata-leão e facadas

Homem é condenado a 35 anos de prisão por assassinar advogado com mata-leão e facadas

Imagem - Bebê e dois adultos ficam feridos após carro ser alvejado em pátio de feira na Bahia

Bebê e dois adultos ficam feridos após carro ser alvejado em pátio de feira na Bahia

Imagem - Vigilante é indenizado em R$ 20 mil após empresa impor cursos nas folgas e más condições de trabalho

Vigilante é indenizado em R$ 20 mil após empresa impor cursos nas folgas e más condições de trabalho

De acordo com a Polícia Civil, o rapaz, de 25 anos, que não teve a identidade divulgada, é apontado como integrante de um grupo criminoso que controla o tráfico de drogas da região. Ele foi localizado em um condomínio e tentou escapar ao perceber a aproximação policial, pulando do terceiro andar do edifício e invadindo uma residência no térreo.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Reprodução
1 de 5
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil

Na ação, foram apreendidas porções de cocaína, embalagens utilizadas para armazenamento de drogas, roupas camufladas, rádios comunicadores, munições e aparelhos celulares. O investigado também foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e passou por exames de corpo de delito e segue custodiado à disposição do Poder Judiciário.

Tags:

Bahia Camaçari Segurança

Mais recentes

Imagem - 5 fatores silenciosos que impactam a saúde dos cabelos

5 fatores silenciosos que impactam a saúde dos cabelos
Imagem - Prefeitura amplia prazo de investigação sobre vazamento de dados de pessoas com HIV

Prefeitura amplia prazo de investigação sobre vazamento de dados de pessoas com HIV
Imagem - 5 dicas para adotar o método Neurofit para emagrecer com saúde

5 dicas para adotar o método Neurofit para emagrecer com saúde

MAIS LIDAS

Imagem - Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo
01

Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo

Imagem - Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos
02

Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos

Imagem - Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'
03

Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'

Imagem - Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)
04

Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)