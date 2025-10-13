REGIÃO METROPOLITANA

Criminoso pula do terceiro andar e invade casa durante tentativa de fuga na Bahia

Suspeito foi detido nesta segunda-feira (13)

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 20:27

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem foi preso na região de Abrantes, no município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), suspeito de tráfico de drogas. Durante a ação, o homem resistiu à prisão e tentou pular pela janela para escapar dos policiais. Ele foi detido nesta segunda-feira (13).

De acordo com a Polícia Civil, o rapaz, de 25 anos, que não teve a identidade divulgada, é apontado como integrante de um grupo criminoso que controla o tráfico de drogas da região. Ele foi localizado em um condomínio e tentou escapar ao perceber a aproximação policial, pulando do terceiro andar do edifício e invadindo uma residência no térreo.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 5