Criminoso pula do terceiro andar e invade casa durante tentativa de fuga na Bahia

Elaine Sanoli
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 20:27
Um homem foi preso na região de Abrantes, no município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), suspeito de tráfico de drogas. Durante a ação, o homem resistiu à prisão e tentou pular pela janela para escapar dos policiais. Ele foi detido nesta segunda-feira (13).
De acordo com a Polícia Civil, o rapaz, de 25 anos, que não teve a identidade divulgada, é apontado como integrante de um grupo criminoso que controla o tráfico de drogas da região. Ele foi localizado em um condomínio e tentou escapar ao perceber a aproximação policial, pulando do terceiro andar do edifício e invadindo uma residência no térreo.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Na ação, foram apreendidas porções de cocaína, embalagens utilizadas para armazenamento de drogas, roupas camufladas, rádios comunicadores, munições e aparelhos celulares. O investigado também foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e passou por exames de corpo de delito e segue custodiado à disposição do Poder Judiciário.