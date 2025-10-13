PATRIMÔNIO

Hospedagem tradicional do estado, Feira Palace Hotel fecha as portas

A informação foi divulgada pelo ex-prefeito da cidade, nas redes sociais; entenda

Thais Borges

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 13:13

Feira Palace Hotel Crédito: Reprodução

Um dos hotéis mais icônicos de Feira de Santana fechou as portas. O Feira Palace Hotel, que já hospedou nomes como Roberto Carlos e Xuxa, não anunciou fechamento oficial, mas moradores da cidade chamaram atenção para o suposto fim das atividades.

A informação foi divulgada inicialmente pelo ex-prefeito da cidade e médico Tarcízio Pimenta, em seu perfil nas redes sociais, neste domingo (12). "Passando aqui pela (Avenida) Getúlio Vargas e vejo um empreendimento como esse fechando. É triste para a nossa história. Belíssima arquitetura está fechando".

Uma moradora da cidade ouvida pela reportagem contou que passou pelo prédio na última semana e que não viu movimento. “Estava com cara de abandonado”, disse. O telefone para reservas estava fora do ar e, no Whatsapp, não tinha visualização de mensagens desde 17 de junho de 2025. Além disso, as últimas postagens no Instagram oficial do empreendimento são de 2022.

Segundo o site do Feira Palace Hotel, o prédio contava com 67 apartamentos - todos com controle de temperatura, televisão e comodidades como secador de cabelo. Sites como o Booking.com, especializados em reserva de hotéis, não apresentam mais a possibilidade de agendar hospedagem no espaço. Em um site português, o último registro indicava uma diária no valor de R$ 150.

Nos comentários, seguidores lamentaram o fechamento. "Passei em frente a esse hotel quando menina e achava a coisa mais linda", escreveu uma mulher. "Uma pena estar acabando. Deveria ser tombado como patrimônio público", postou outra pessoa.

Outros compartilharam histórias que viveram no empreendimento. "Esse hotel tem história em Feira. Passei minha primeira noite de núpcias aí, depois viajei. Inesquecível", disse outra usuária.

O antigo dono do hotel, o empresário Aurino Alves Bastos, morreu em fevereiro de 2021. Na época, a Câmara Municipal de Feira de Santana lamentou a perda e propôs um minuto de silêncio em memória dele.