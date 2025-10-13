Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hospedagem tradicional do estado, Feira Palace Hotel fecha as portas

A informação foi divulgada pelo ex-prefeito da cidade, nas redes sociais; entenda

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 13:13

Feira Palace Hotel
Feira Palace Hotel Crédito: Reprodução

Um dos hotéis mais icônicos de Feira de Santana fechou as portas. O Feira Palace Hotel, que já hospedou nomes como Roberto Carlos e Xuxa, não anunciou fechamento oficial, mas moradores da cidade chamaram atenção para o suposto fim das atividades.

A informação foi divulgada inicialmente pelo ex-prefeito da cidade e médico Tarcízio Pimenta, em seu perfil nas redes sociais, neste domingo (12). "Passando aqui pela (Avenida) Getúlio Vargas e vejo um empreendimento como esse fechando. É triste para a nossa história. Belíssima arquitetura está fechando".

Uma das hospedagens mais tradicionais do estado, Palace Hotel fecha as portas em Feira de Santana

Feira Palace Hotel por Reprodução
Contato de reservas do Feira Palace Hotel por Reprodução
Apartamento do Feira Palace Hotel por Reprodução
Apartamento do Feira Palace Hotel por Reprodução
Apartamento do Feira Palace Hotel por Reprodução
Feira Palace Hotel por Reprodução
1 de 6
Feira Palace Hotel por Reprodução

Uma moradora da cidade ouvida pela reportagem contou que passou pelo prédio na última semana e que não viu movimento. “Estava com cara de abandonado”, disse. O telefone para reservas estava fora do ar e, no Whatsapp, não tinha visualização de mensagens desde 17 de junho de 2025. Além disso, as últimas postagens no Instagram oficial do empreendimento são de 2022.

Segundo o site do Feira Palace Hotel, o prédio contava com 67 apartamentos - todos com controle de temperatura, televisão e comodidades como secador de cabelo. Sites como o Booking.com, especializados em reserva de hotéis, não apresentam mais a possibilidade de agendar hospedagem no espaço. Em um site português, o último registro indicava uma diária no valor de R$ 150.

Nos comentários, seguidores lamentaram o fechamento. "Passei em frente a esse hotel quando menina e achava a coisa mais linda", escreveu uma mulher. "Uma pena estar acabando. Deveria ser tombado como patrimônio público", postou outra pessoa.

Outros compartilharam histórias que viveram no empreendimento. "Esse hotel tem história em Feira. Passei minha primeira noite de núpcias aí, depois viajei. Inesquecível", disse outra usuária.

O antigo dono do hotel, o empresário Aurino Alves Bastos, morreu em fevereiro de 2021. Na época, a Câmara Municipal de Feira de Santana lamentou a perda e propôs um minuto de silêncio em memória dele.

A reportagem ainda não conseguiu contato com os atuais proprietários do hotel. 

Mais recentes

Imagem - Fiocruz anuncia 162 vagas de estágio; saiba como se inscrever em Salvador

Fiocruz anuncia 162 vagas de estágio; saiba como se inscrever em Salvador
Imagem - Saiba como participar da degustação que vai eleger o melhor brigadeiro

Saiba como participar da degustação que vai eleger o melhor brigadeiro
Imagem - Com queda de mais de 80% no Fies em dez anos, crédito estudantil privado supera financiamento público na Bahia

Com queda de mais de 80% no Fies em dez anos, crédito estudantil privado supera financiamento público na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)
02

Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)

Imagem - Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador
03

Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador

Imagem - Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais
04

Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais