Saiba como participar da degustação que vai eleger o melhor brigadeiro

Leitores assinantes do CORREIO podem se inscrever em um concurso cultural até quinta-feira (16)

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 09:08

Brigadeiros
Brigadeiros Crédito: Shutterstock

Se você é do time que acredita que brigadeiro é melhor que muita gente, essa é a sua chance de participar da degustação que vai escolher os melhores brigadeiros de 2025. O Jornal Correio está com um concurso cultural que vai escolher um assinante para ser um dos jurados da próxima edição do #CorreioExperimenta, marcada para o próximo dia 21.

Os interessados precisam responder às seguintes perguntas: "Por que você seria a escolha perfeita para ser um dos jurados desta edição? E qual é o segredo para um brigadeiro perfeito?". Para concorrer, é preciso ser assinante e estar adimplente.

As frases devem ser enviadas pelo formulário do Google disponível aqui. As inscrições podem ser feitas entre os dias 1 e 16 de outubro. O resultado será divulgado até o dia 19 de outubro, no site e nas redes do jornal.

Uma comissão irá escolher frase mais criativa entre as concorrentes. A degustação vai acontecer no dia 21 de outubro, na redação do jornal. A pessoa deve ter disponibilidade para experimentar brigadeiros de cerca de 30 marcas, durante todo o turno da tarde. Além disso, o vencedor é responsável por garantir que não tem problemas de saúde que impeçam a participação na degustação.

Em 2025, o projeto já elegeu o melhor ovo de páscoa e o melhor pãozinho delícia. No ano passado, houve concursos de melhor ovo de páscoa, o melhor hambúrguer delivery, melhor pizza, melhor torta e o melhor panetone de 2024.

Se você ainda não é assinante, ainda dá tempo de se inscrever no concurso. A assinatura digital, que dá direito tanto a análises exclusivas, o melhor do jornalismo baiano e as vantagens do Clube Correio sai por R$ 7,92 por mês.

