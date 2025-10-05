Lacrou em Salvadô

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Helenildo Amaral
Paula Magalhães
Publicado em 5 de outubro de 2025 às 16:00
Yasmim Fetal (@_yasfetal) botou pra jogo um visu criativo trabalhado com um bermudão jeans bem irreverente. Fez diferente ao apostar em um lenço trendy amarrado na cintura, aquele truque fashion perfeito.
O look ele se reinventa facilmente, quando acessórios entram em cena. Como não amar o colar statement, capaz de roubar a cena num primeiro olhar? Yasmim entregou muito na produção.
Madu Dias (@maddu.d) mostrou com maestria que uma peça não precisa ser pensada apenas de um jeito. Ela transformou a camisa em uma saia, comprovando que a roupa pode sim cumprir vários papeis. Combinada com o cropped branco, o look nasce com bossa.
Garimpeira e dona do brechó Fresh Salcity (@freshsalcity), Virna Bastos, sabe que uma peça curinga é essencial para compor um guarda-roupa inteligente. Ao investir no macaquinho preto, ela ainda destacou seu cabelo irreverente.
Ana Luiza (@aninhamazzucop), prova que a roupa da academia também pode ser bem pensada e ter aquele toque fashion. Com a composição criada, bem street, chamou atenção no Shopping Barra.