Lacrou em Salvadô

Veja os looks da nossa curadoria de rua

  • Foto do(a) author(a) Helenildo Amaral
  • Foto do(a) author(a) Paula Magalhães

  • Helenildo Amaral

  • Paula Magalhães

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 16:00

Os dias pedem roupas frescas
Os dias pedem roupas frescas Crédito: Elielton Araújo e Paula Magalhães

Yasmim Fetal (@_yasfetal) botou pra jogo um visu criativo trabalhado com um bermudão jeans bem irreverente. Fez diferente ao apostar em um lenço trendy amarrado na cintura, aquele truque fashion perfeito.

O look ele se reinventa facilmente, quando acessórios entram em cena. Como não amar o colar statement, capaz de roubar a cena num primeiro olhar? Yasmim entregou muito na produção.

Madu Dias (@maddu.d) mostrou com maestria que uma peça não precisa ser pensada apenas de um jeito. Ela transformou a camisa em uma saia, comprovando que a roupa pode sim cumprir vários papeis. Combinada com o cropped branco, o look nasce com bossa.

Garimpeira e dona do brechó Fresh Salcity (@freshsalcity), Virna Bastos, sabe que uma peça curinga é essencial para compor um guarda-roupa inteligente. Ao investir no macaquinho preto, ela ainda destacou seu cabelo irreverente.

Ana Luiza (@aninhamazzucop), prova que a roupa da academia também pode ser bem pensada e ter aquele toque fashion. Com a composição criada, bem street, chamou atenção no Shopping Barra.

Tags:

Moda

