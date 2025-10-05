Em qual canal vai passar Vasco x Vitória pela Série A 2025

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 5 de outubro de 2025 às 12:00
Vasco da Gama e Vitória se enfrentam neste domingo (05/10), às 16h (de Brasília), em São Januário, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. O Gigante da Colina tenta se recuperar após derrota para o Palmeiras, enquanto o Leão busca embalar após vencer o Ceará e ainda luta para deixar a zona de rebaixamento. Confira onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.
A partida entre Vasco e Vitória terá transmissão ao vivo pela Globo (TV aberta) e pelo Premiere (pay-per-view).
Últimos confrontos entre Vitória x Vasco
Após sete jogos de invencibilidade, o Vasco acabou derrotado pelo Palmeiras e estacionou na 12ª colocação, com 30 pontos. O técnico Fernando Diniz ainda aguarda a recuperação do zagueiro Carlos Cuesta, que trata um edema na coxa. Lucas Piton também deve continuar fora. Jair, Adson e Thiago Mendes seguem no departamento médico. Em compensação, Cauan Barros retorna de suspensão e Matheus França pode aparecer entre os relacionados.
O time comandado por Jair Ventura vem de importante vitória sobre o Ceará, mas segue dentro da zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 25 pontos. O treinador terá as ausências de Ramon e Renzo López, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Além deles, Jamerson continua fora, em recuperação de lesões.
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura (Lucas Oliveira), Robert Renan e Puma Rodríguez; Cauan Barros, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.
Vitória: Lucas Arcanjo; Camutanga, Lucas Halter e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas, Ronald e Maykon Jesus; Erick, Cantalapiedra e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.