Em qual canal vai passar Vasco x Vitória pela Série A 2025

Válida pela 27ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada neste domingo (5), às 16h, em São Januário, no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 12:00

Vitória venceu o Vasco por 2x1 no 1º turno
Vitória venceu o Vasco por 2x1 no 1º turno Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Vasco da Gama e Vitória se enfrentam neste domingo (05/10), às 16h (de Brasília), em São Januário, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. O Gigante da Colina tenta se recuperar após derrota para o Palmeiras, enquanto o Leão busca embalar após vencer o Ceará e ainda luta para deixar a zona de rebaixamento. Confira onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Vasco x Vitória ao vivo

A partida entre Vasco e Vitória terá transmissão ao vivo pela Globo (TV aberta) e pelo Premiere (pay-per-view).

Últimos confrontos entre Vitória x Vasco

Vitória 2x1 Vasco - 8ª rodada Brasileirão 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 0x1 Vasco - 25ª rodada Brasileirão 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vasco 2x1 Vitória - 6ª rodada Brasileirão 2924 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vasco 0x3 Vitória - 35ª rodada Série B 2021 por THIAGO RIBEIRO/ESTADÃO CONTEÚDO
Vitória 0x1 Vasco - 16ª rodada Série B 2021 por Rafael Ribeiro/Vasco
1 de 5
Vitória 2x1 Vasco - 8ª rodada Brasileirão 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória

Vasco

Após sete jogos de invencibilidade, o Vasco acabou derrotado pelo Palmeiras e estacionou na 12ª colocação, com 30 pontos. O técnico Fernando Diniz ainda aguarda a recuperação do zagueiro Carlos Cuesta, que trata um edema na coxa. Lucas Piton também deve continuar fora. Jair, Adson e Thiago Mendes seguem no departamento médico. Em compensação, Cauan Barros retorna de suspensão e Matheus França pode aparecer entre os relacionados.

Vitória

O time comandado por Jair Ventura vem de importante vitória sobre o Ceará, mas segue dentro da zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 25 pontos. O treinador terá as ausências de Ramon e Renzo López, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Além deles, Jamerson continua fora, em recuperação de lesões.

Prováveis escalações de Vasco x Vitória

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura (Lucas Oliveira), Robert Renan e Puma Rodríguez; Cauan Barros, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Vitória: Lucas Arcanjo; Camutanga, Lucas Halter e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas, Ronald e Maykon Jesus; Erick, Cantalapiedra e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura. 

Ficha do Jogo

  • Jogo: Vasco x Vitória
  • Campeonato: Brasileirão Série A 2025
  • Rodada: 27ª
  • Data: Domingo, 5 de outubro de 2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro - RJ
  • Onde assistir: Globo e Premiere

Arbitragem

  • Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles (PA)
  • Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)
  • Assistente 2: Márcio Gleidson Correia Dias (PA)
  • VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

