Bahia x Flamengo: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Válida pela 27ª rodada, a partida será disputada neste domingo (5), às 18h30, na Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 14:30

Flamengo 1x0 Bahia - 8ª rodada Brasileirão 2025

Bahia e Flamengo se enfrentam neste domingo (05/10), às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. O Esquadrão de Aço tenta se recuperar após derrota para o Botafogo, enquanto o Rubro-Negro busca retomar o caminho das vitórias para seguir firme na disputa pelo título. Confira onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Bahia x Flamengo ao vivo

A partida entre Bahia e Flamengo terá transmissão exclusiva pelo Premiere (pay-per-view).

Últimos confrontos entre Bahia x Flamengo

Flamengo 1x0 Bahia - 8ª rodada Brasileirão 2025

Bahia

O time de Rogério Ceni permanece na 6ª posição, com 40 pontos, mas chega bastante desfalcado para o confronto. O treinador pode ter até 13 ausências por lesão ou suspensão. Estão fora: Luciano Juba, Rodrigo Nestor, Santiago Arias, Ramos Mingo, Sanabria, Gabriel Xavier, João Paulo, Kanu, David Duarte, Erick, Caio Alexandre, Erick Pulga e Ruan Pablo. Diante de tantas baixas, Ceni deve improvisar jogadores da base e adaptar o esquema tático.

Flamengo

O Mais Querido empatou sem gols com o Cruzeiro na rodada passada e desperdiçou a chance de abrir vantagem sobre o Palmeiras. Para este duelo, Tite não poderá contar com Léo Pereira e Alex Sandro, suspensos. Ambos devem ser substituídos por Danilo e Ayrton Lucas. Erick Pulgar segue fora, em fase final de recuperação de uma fratura no pé.

Prováveis escalações de Bahia x Flamengo

Bahia: Ronaldo; Gilberto, Fredi, Rezende e Zé Guilherme; Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Kayky, Iago Borduchi (Michel Araújo, Tiago ou Cauly) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas; Saúl, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís 

Ficha do Jogo

  • Jogo: Bahia x Flamengo
  • Campeonato: Brasileirão Série A 2025
  • Rodada: 27ª
  • Data: Domingo, 5 de outubro de 2025
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Fonte Nova, Salvador - BA
  • Onde assistir: Premiere

Arbitrage

  • Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
  • Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)
  • Assistente 2: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
  • VAR: Wagner Reway (SC)

