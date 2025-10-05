LUTO

Promessa da ginástica brasileira morre após sofrer acidente de moto

Confederação Brasileira de Ginástica e Clube Pinheiros lamentaram a perda



Monique Lobo

Estadão

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 15:26

Guilherme Augusto Crédito: Divulgação/CBG

O ginasta paulista Guilherme Augusto, de 20 anos, morreu após em um acidente de moto, na sexta-feira (3). A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) e pelo Clube Pinheiros, do qual ele era atleta.

Especialista em barras paralelas e cavalo com alça, Guilherme representou o Brasil em competições como o Pan-Americano juvenil, os Jogos Sul-Americanos juvenis e o Campeonato Sul-Americano juvenil. Além disso, ele conquistou cinco títulos do Campeonato Brasileiro juvenil.

A CGB lamentou a morte do atleta em uma nota. "A CBG e todos os seus colaboradores se solidarizam com a família, amigos e membros da comunidade gímnica que com ele conviveram".

O Clube Pinheiros também prestou sua homenagem ao jovem em nota: "Guilherme fez parte da nossa equipe de Ginástica Artística com empenho e paixão, representando o Clube com excelência. Era uma das grandes promessas do esporte brasileiro".