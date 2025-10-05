Promessa da ginástica brasileira morre após sofrer acidente de moto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Estadão
Publicado em 5 de outubro de 2025 às 15:26
O ginasta paulista Guilherme Augusto, de 20 anos, morreu após em um acidente de moto, na sexta-feira (3). A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) e pelo Clube Pinheiros, do qual ele era atleta.
Especialista em barras paralelas e cavalo com alça, Guilherme representou o Brasil em competições como o Pan-Americano juvenil, os Jogos Sul-Americanos juvenis e o Campeonato Sul-Americano juvenil. Além disso, ele conquistou cinco títulos do Campeonato Brasileiro juvenil.
A CGB lamentou a morte do atleta em uma nota. "A CBG e todos os seus colaboradores se solidarizam com a família, amigos e membros da comunidade gímnica que com ele conviveram".
O Clube Pinheiros também prestou sua homenagem ao jovem em nota: "Guilherme fez parte da nossa equipe de Ginástica Artística com empenho e paixão, representando o Clube com excelência. Era uma das grandes promessas do esporte brasileiro".
O velório acontece neste domingo (5), e o sepultamento está previsto para as 15h30, no Cemitério Primavera, em Guarulhos, na Grande São Paulo.