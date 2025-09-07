TRAGÉDIA

Duas pessoas morrem após acidente grave entre carro e sete motos na BA-504

Outras oito pessoas ficaram feridas

Larissa Almeida

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 18:24

Acidente ocorreu na rodovia que liga as cidades baianas de Aramari e Alagoinhas Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um acidente grave envolvendo um carro e sete motocicletas deixou duas pessoas mortas e oito feridas na BA-504, rodovia que liga os municípios baianos de Aramari e Alagoinhas, neste domingo (7).

De acordo com a Polícia Militar, militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foram acionados para a ocorrência e, ao chegarem no local, encontraram a cena do acidente. Segundo eles, duas pessoas não resistiram aos ferimentos, enquanto outras oito pessoas foram socorridas para uma unidade hospitalar na região.

A Polícia Civil identificou as vítimas fatais como Bruno Menezes Santos, de 20 anos e Jadson Santos Rocha, de 24 anos. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado e realizou a remoção dos corpos, que foram encaminhados para perícia e necropsia.

Segundo informações preliminares, o acidente teve início quando o carro perdeu o controle e colidiu com as sete motocicletas. Logo após o acidente, a rodovia ficou interditada nos dois sentidos para atendimento e remoção das vítimas. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver as motos caídas no asfalto, além de destroços.