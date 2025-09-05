TRÁGICO

Motociclista morre em acidente com secretários e deputado na Bahia

Secretários e deputado retornavam de evento no interior do estado

Maysa Polcri

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 14:17

Acidente aconteceu no interior do estado Crédito: Reprodução

Um motociclista morreu em um acidente envolvendo o carro que transportava dois secretários estaduais baianos e um deputado estadual, na noite de quinta-feira (4). O acidente aconteceu no município de Barra, na região oeste da Bahia. No veículo, estavam os secretários Pablo Barrozo, de Agricultura (Seagri), e Angelo Almeida, de Desenvolvimento Econômico (SDE), além do deputado estadual Rosemberg Pinto (PT), líder do governo na Assembleia Legislativa (Alba).

Os três retornavam do evento Barra Agro Show, que teve início na quinta-feira (4) e vai até o sábado (6), na cidade de Barra, e estavam a caminho de Irecê quando a batida aconteceu. Eles não tiveram ferimentos e nem precisaram de atendimento médico após o acidente.

A vítima morreu no local. Em nota, as secretarias afirmam que os ocupantes do carro prestaram socorro imediato e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou a morte. A identidade do motociclista não foi revelada.

"As autoridades envolvidas lamentam profundamente o ocorrido e manifestam solidariedade à família e aos amigos da vítima neste momento de dor", diz o comunicado.