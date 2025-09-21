Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morre o modelo JP Mantovani, ex-A Fazenda, em acidente de moto

JP caiu de moto e foi atingido por caminhão na madrugada deste domingo (21)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 09:47

JP Mantovani tinha apenas 46 anos
JP Mantovani tinha apenas 46 anos Crédito: Reprodução

O modelo e apresentador João Paulo Mantovani, conhecido como JP Mantovani, morreu na madrugada deste domingo (21) após acidente grave de moto na Marginal Pinheiros, no bairro da Cidade Jardim, zona oeste de São Paulo. O ex-A Fazenda e ex-Power Couple trafegava na região quando caiu de seu veiculo e foi atropelado por um caminhão de limpeza urbana que passava no local. A morte foi confirmada pela assessoria de JP ao CORREIO. 

De acordo com informações iniciais da 1ª Companhia do 2° Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) concedidas ao portal r7, Mantovani trafegava em sua Harley Davidson quando teria perdido o controle e se desequilibrado. Devido ao impacto, o modelo foi arremessado alguns metros à frente e, então, foi atingido pelo caminhão. O motorista do veículo de grande porte teria ido embora do local sem prestar socorro. 

JP Mantovani

JP Mantovani por Reprodução
JP Mantovani por Reprodução
JP Mantovani por Reprodução
JP Mantovani por Reprodução
JP Mantovani por Reprodução
JP Mantovani por Reprodução
JP Mantovani por Reprodução
JP Mantovani por Reprodução
1 de 8
JP Mantovani por Reprodução

"É com imensa tristeza que nos despedimos de nosso cliente e amigo J. P. Mantovani. Neste momento de dor e consternação, pedimos à imprensa e ao público em geral que respeitem o luto da família, que não irá se pronunciar nem fornecer informações adicionais", destacou a assessoria de Mantovani na manhã deste domingo (21).

Quem era JP Mantovani?

Apresentador, modelo e influenciador, JP Mantovani ficou conhecido nacionalmente ao participar da oitava edição do reality show A Fazenda, em 2015, quando foi o primeiro eliminado. O comunicador voltou à tela da Record em 2021 no Power Couple Brasil e no mesmo ano participou do programa Game dos 100, também na emissora.

JP Mantovani era casado com a cantora Li Martins, ex-integrante do grupo Rouge. O casal se conheceu durante a participação no reality A Fazenda e os dois tiveram uma filha juntos, Antonella, de oito anos. 

Leia mais

Imagem - Virginia é coroada rainha da Grande Rio e mostra gingado: 'Ameaçou sambar'

Virginia é coroada rainha da Grande Rio e mostra gingado: 'Ameaçou sambar'

Imagem - Iza não comparece à final da Imperatriz; assessoria explica motivo

Iza não comparece à final da Imperatriz; assessoria explica motivo

Imagem - Após câncer no pâncreas, Edu Guedes fala sobre recuperação e planos ao lado de Ana Hickmann

Após câncer no pâncreas, Edu Guedes fala sobre recuperação e planos ao lado de Ana Hickmann

Mais recentes

Imagem - Quem era JP Mantovani, modelo que morreu em acidente de moto

Quem era JP Mantovani, modelo que morreu em acidente de moto
Imagem - Por que pessoas saudáveis têm infarto e AVC? Veja idade quando há maior risco

Por que pessoas saudáveis têm infarto e AVC? Veja idade quando há maior risco
Imagem - Eclipse deste domingo vai abalar sua rotina, relacionamentos e decisões; veja previsões para os signos

Eclipse deste domingo vai abalar sua rotina, relacionamentos e decisões; veja previsões para os signos

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 65 vagas e salários de até R$ 9,5 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 65 vagas e salários de até R$ 9,5 mil

Imagem - Atacante que custou R$ 400 milhões pretende largar o futebol e migrar para o atletismo
02

Atacante que custou R$ 400 milhões pretende largar o futebol e migrar para o atletismo

Imagem - Litoral Norte ganha novo shopping com mais de 80 lojas em outubro
03

Litoral Norte ganha novo shopping com mais de 80 lojas em outubro

Imagem - Wellhub e TotalPass dividem opiniões: 'Tem academias que comemoram e outras que sofrem'
04

Wellhub e TotalPass dividem opiniões: 'Tem academias que comemoram e outras que sofrem'