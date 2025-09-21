46 ANOS

Morre o modelo JP Mantovani, ex-A Fazenda, em acidente de moto

JP caiu de moto e foi atingido por caminhão na madrugada deste domingo (21)

Elis Freire

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 09:47

JP Mantovani tinha apenas 46 anos Crédito: Reprodução

O modelo e apresentador João Paulo Mantovani, conhecido como JP Mantovani, morreu na madrugada deste domingo (21) após acidente grave de moto na Marginal Pinheiros, no bairro da Cidade Jardim, zona oeste de São Paulo. O ex-A Fazenda e ex-Power Couple trafegava na região quando caiu de seu veiculo e foi atropelado por um caminhão de limpeza urbana que passava no local. A morte foi confirmada pela assessoria de JP ao CORREIO.



De acordo com informações iniciais da 1ª Companhia do 2° Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) concedidas ao portal r7, Mantovani trafegava em sua Harley Davidson quando teria perdido o controle e se desequilibrado. Devido ao impacto, o modelo foi arremessado alguns metros à frente e, então, foi atingido pelo caminhão. O motorista do veículo de grande porte teria ido embora do local sem prestar socorro.

"É com imensa tristeza que nos despedimos de nosso cliente e amigo J. P. Mantovani. Neste momento de dor e consternação, pedimos à imprensa e ao público em geral que respeitem o luto da família, que não irá se pronunciar nem fornecer informações adicionais", destacou a assessoria de Mantovani na manhã deste domingo (21).

Quem era JP Mantovani?

Apresentador, modelo e influenciador, JP Mantovani ficou conhecido nacionalmente ao participar da oitava edição do reality show A Fazenda, em 2015, quando foi o primeiro eliminado. O comunicador voltou à tela da Record em 2021 no Power Couple Brasil e no mesmo ano participou do programa Game dos 100, também na emissora.