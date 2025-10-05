Acesse sua conta
Com desfalques, saiba tudo sobre o Bahia antes de enfrentar o Flamengo

Confronto contra os cariocas ocorre neste domingo (5), a partir das 18h30, na Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro
  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Alan Pinheiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 06:00

Com desfalques, Bahia está pronto para enfrentar o Flamengo
Com desfalques, Bahia está pronto para enfrentar o Flamengo Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

“Competir de igual para igual com o Flamengo é difícil para todo mundo”. Foi dessa forma que o técnico Rogério Ceni comentou sobre o próximo adversário do Bahia no Campeonato Brasileiro. Contra o líder da competição, a tarefa de defender o bom desempenho em casa já é complicada, mas as diversas baixas para o confronto deixam o objetivo ainda mais árduo. Na Arena Fonte Nova, o Tricolor enfrenta os rubro-negros neste domingo (5), a partir das 18h30, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Ao todo, o Esquadrão de Aço vai precisar contornar 12 desfalques para a partida deste final de semana. Metade dessas ausências surgiram na derrota para o Botafogo, na última quarta-feira (1º). Arias, Gabriel Xavier e Rodrigo Nestor, que estavam pendurados, receberam o terceiro cartão amarelo e terão de cumprir suspensão. Sanabria também está fora após ser expulso contra os cariocas.

Já Luciano Juba, que deixou o campo com dores na região da virilha e dificilmente teria condições de jogo, aproveitou para forçar o terceiro amarelo ainda no banco de reservas. Outro que preocupa é Ramos Mingo, substituído com dores na posterior da coxa e que pode não ter condições de atuar no domingo.

Lista de desfalques do Bahia

João Paul- Lesão do ligamento medial do joelho (fora desde setembro) por Divulgação/EC Bahia
Arias - Suspensão pelo terceiro cartão amarelo por Letícia Martins/EC Bahia
Kanu - (fora desde abril): lesão em três músculos da panturrilha e no tendão de Aquiles por Letícia Martins/EC Bahia
David Duarte - Lesão de reto femoral (fora desde setembro) por Letícia Martins/EC Bahia
Gabriel Xavier - Suspensão pelo terceiro cartão amarelo  por Letícia Martins/EC Bahia
Ramos Mingo - Lesão contra o Botafogo por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Luciano Juba - Lesão contra o Botafogo e terceiro cartão amarelo por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Caio Alexandre - Lesão de reto femoral (fora desde agosto) por Letícia Martins/ EC Bahia
Erick -  Cirurgia no reto femoral (fora desde maio) por Catarina Brandão/EC Bahia
Rodrigo Nestor - Suspensão pelo terceiro cartão amarelo por Letícia Martins/EC Bahia
Erick Pulga - Lesão no músculo posterior da coxa (fora desde agosto) por Letícia Martins/ EC Bahia
Ruan Pablo - Lesão de reto femoral (fora desde julho) por Letícia Martins/EC Bahia
Sanabria - Suspensão por expulsão  por Letícia Martins/EC Bahia
1 de 13
João Paul- Lesão do ligamento medial do joelho (fora desde setembro) por Divulgação/EC Bahia

Esses problemas se somam a uma lista de desfalques que já era extensa. O Bahia segue sem João Paulo, em recuperação de lesão no ligamento medial do joelho; Kanu, que sofreu lesão em três músculos da panturrilha e no tendão de Aquiles e passou por cirurgia; Caio Alexandre, Ruan Pablo e Erick, todos com lesão no reto femoral; além de, Erick Pulga, com lesão na posterior da coxa.

“A partir de amanhã vamos quebrar a cabeça para montar a equipe. Vamos com calma, pensar, para jogar contra o Flamengo tem que ser um time muito competitivo. Repetir o espírito que tivemos contra o Palmeiras, se não, você não tem chances”, comentou Ceni sobre a extensa lista de desfalques para a partida.

O comandante tricolor, no entanto, conta com a volta do zagueiro David Duarte, que treinou normalmente após se recuperar da lesão de reto femoral e a tendência é de que comece jogando diante dos rubro-negros. Além do defensor, Acevedo retorna após cumprir suspensão diante do Botafogo e volta a ficar à disposição. Em contrapartida, o técnico não iniciará o confronto com o atacante Ademir. Ceni explicou que o jogador ainda não foi liberado para jogar 90 minutos e não quer pular etapas, como aconteceu com Erick Pulga.

