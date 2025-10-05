SUPERAR AS PERDAS

Com desfalques, saiba tudo sobre o Bahia antes de enfrentar o Flamengo

Confronto contra os cariocas ocorre neste domingo (5), a partir das 18h30, na Arena Fonte Nova



Alan Pinheiro

Pedro Carreiro

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 06:00

Com desfalques, Bahia está pronto para enfrentar o Flamengo Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

“Competir de igual para igual com o Flamengo é difícil para todo mundo”. Foi dessa forma que o técnico Rogério Ceni comentou sobre o próximo adversário do Bahia no Campeonato Brasileiro. Contra o líder da competição, a tarefa de defender o bom desempenho em casa já é complicada, mas as diversas baixas para o confronto deixam o objetivo ainda mais árduo. Na Arena Fonte Nova, o Tricolor enfrenta os rubro-negros neste domingo (5), a partir das 18h30, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Ao todo, o Esquadrão de Aço vai precisar contornar 12 desfalques para a partida deste final de semana. Metade dessas ausências surgiram na derrota para o Botafogo, na última quarta-feira (1º). Arias, Gabriel Xavier e Rodrigo Nestor, que estavam pendurados, receberam o terceiro cartão amarelo e terão de cumprir suspensão. Sanabria também está fora após ser expulso contra os cariocas.

Já Luciano Juba, que deixou o campo com dores na região da virilha e dificilmente teria condições de jogo, aproveitou para forçar o terceiro amarelo ainda no banco de reservas. Outro que preocupa é Ramos Mingo, substituído com dores na posterior da coxa e que pode não ter condições de atuar no domingo.

Esses problemas se somam a uma lista de desfalques que já era extensa. O Bahia segue sem João Paulo, em recuperação de lesão no ligamento medial do joelho; Kanu, que sofreu lesão em três músculos da panturrilha e no tendão de Aquiles e passou por cirurgia; Caio Alexandre, Ruan Pablo e Erick, todos com lesão no reto femoral; além de, Erick Pulga, com lesão na posterior da coxa.

“A partir de amanhã vamos quebrar a cabeça para montar a equipe. Vamos com calma, pensar, para jogar contra o Flamengo tem que ser um time muito competitivo. Repetir o espírito que tivemos contra o Palmeiras, se não, você não tem chances”, comentou Ceni sobre a extensa lista de desfalques para a partida.

O comandante tricolor, no entanto, conta com a volta do zagueiro David Duarte, que treinou normalmente após se recuperar da lesão de reto femoral e a tendência é de que comece jogando diante dos rubro-negros. Além do defensor, Acevedo retorna após cumprir suspensão diante do Botafogo e volta a ficar à disposição. Em contrapartida, o técnico não iniciará o confronto com o atacante Ademir. Ceni explicou que o jogador ainda não foi liberado para jogar 90 minutos e não quer pular etapas, como aconteceu com Erick Pulga.

Apesar de ser obrigado a montar um time alternativo para enfrentar o líder da competição, a Arena Fonte Nova tem sido um palco para grandes jogos da equipe tricolor, como aconteceu no último final de semana. Dentro de casa, o Tricolor foi superado apenas em uma oportunidade. Os oito triunfos e três empates em casa deixam o clube como quarto melhor mandante da competição.

Na tabela, o Bahia aparece na 6ª colocação, com 40 pontos, três a menos que Botafogo e Mirassol, que dividem a 4ª e a 5ª posições com 43 pontos. A diferença é que o Esquadrão tem um jogo a menos em relação ao time carioca.