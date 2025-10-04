BRASILEIRÃO

Em qual canal vai passar Bahia x Flamengo pela Série A 2025

Válida pela 27ª rodada, a partida será disputada neste domingo (5), às 18h30, na Arena Fonte Nova

Bahia e Flamengo se enfrentam neste domingo (05/10), às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. O Esquadrão de Aço tenta se recuperar após derrota para o Botafogo, enquanto o Rubro-Negro busca retomar o caminho das vitórias para seguir firme na disputa pelo título. Confira onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Bahia x Flamengo ao vivo

A partida entre Bahia e Flamengo terá transmissão exclusiva pelo Premiere (pay-per-view).

Bahia

O time de Rogério Ceni permanece na 6ª posição, com 40 pontos, mas chega bastante desfalcado para o confronto. O treinador pode ter até 13 ausências por lesão ou suspensão. Estão fora: Luciano Juba, Rodrigo Nestor, Santiago Arias, Ramos Mingo, Sanabria, Gabriel Xavier, João Paulo, Kanu, David Duarte, Erick, Caio Alexandre, Erick Pulga e Ruan Pablo. Diante de tantas baixas, Ceni deve improvisar jogadores da base e adaptar o esquema tático.

Flamengo

O Mais Querido empatou sem gols com o Cruzeiro na rodada passada e desperdiçou a chance de abrir vantagem sobre o Palmeiras. Para este duelo, Tite não poderá contar com Léo Pereira e Alex Sandro, suspensos. Ambos devem ser substituídos por Danilo e Ayrton Lucas. Erick Pulgar segue fora, em fase final de recuperação de uma fratura no pé.

Prováveis escalações de Bahia x Flamengo

Bahia: Ronaldo; Gilberto, Fredi, Rezende e Zé Guilherme; Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Kayky, Iago Borduchi (Michel Araújo, Tiago ou Cauly) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas; Saúl, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís

Ficha do Jogo

Jogo: Bahia x Flamengo

Campeonato: Brasileirão Série A 2025

Rodada: 27ª

Data: Domingo, 5 de outubro de 2025

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador - BA

Onde assistir: Premiere

