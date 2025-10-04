PM é baleado após polícia ser chamada para ocorrência de violência contra mulher em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 4 de outubro de 2025 às 18:08
Um policial militar foi baleado durante uma ação de dos agentes da 58ª Companhia Independente no bairro de Cosme de Farias, em Salvador, na madrugada deste sábado (4). O episódio ocorreu quando os agentes foram averiguar uma ocorrência de violência contra mulher na Rua 18 de Janeiro.
De acordo com a Polícia Militar, a guarnição se deparou com um grupo de homens armados no local. O agente foi ferido no braço e socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE). Ele já teve alta médica e se recupera em casa.
Buscas foram realizadas em todo perímetro, mas nenhum suspeito foi localizado.
Em 2025, o Instituto Fogo Cruzado mapeou 22 agentes de segurança baleados em Salvador e Região Metropolitana (RMS): cinco morreram e 17 ficaram feridos. Destes 22 agentes de segurança baleados, 17 eram policiais militares: dois morreram e 15 ficaram feridos.