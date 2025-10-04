PEDRA NO SAPATO

Tabu incômodo: Bahia perdeu os últimos 12 jogos contra o Flamengo

Time de Rogério Ceni vai tentar quebrar a sequencia negativa cheio de desfalques

Pedro Carreiro

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 15:30

Flamengo 1x0 Bahia - 8ª rodada Brasileirão 2025 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Na 6ª colocação, com 40 pontos, o Bahia quer virar a página após a derrota para o Botafogo e seguir firme na briga pelo G-4 do Brasileirão. O desafio, porém, será daqueles que exigem força e superação: neste domingo (5), às 18h30, o Tricolor encara o Flamengo na Arena Fonte Nova. O cenário não é dos mais favoráveis. Além de encarar um adversário que venceu os últimos 12 confrontos diretos, o Esquadrão terá uma extensa lista de desfalques para a partida.1



Desde 1968, o histórico entre as duas equipes mostra ampla vantagem para o time carioca. Em 62 jogos, o Bahia venceu 13 (21%), empatou 19 (31%) e perdeu 30 (48%). Pela Série A, os números se mantêm próximos: 11 triunfos baianos (22%), 16 empates (31%) e 24 vitórias rubro-negras (47%).

Jogando em Salvador, o equilíbrio aumenta um pouco, mas o Flamengo ainda leva a melhor. No total, são 10 vitórias do Bahia (27%), 14 empates (38%) e 13 triunfos do Fla (35%). Considerando apenas a elite nacional, o aproveitamento segue semelhante: 8 vitórias do Tricolor (26%), 12 empates (39%) e 11 vitórias do Mengão (35%).

Últimos confrontos entre Bahia x Flamengo 1 de 5

O grande obstáculo, no entanto, está no retrospecto recente. O Flamengo venceu os últimos 12 encontros e detém a quarta maior sequência invicta entre dois clubes da Série A — além de dividir com o Cruzeiro, diante do Goiás, a marca de maior série de vitórias seguidas de um time sobre outro na era dos pontos corridos.

Ampliando o recorte, o Bahia venceu apenas duas vezes nos últimos 20 confrontos e empatou outras duas. A última vitória tricolor foi em 2019, por 3 a 0, com três gols de Gilberto, pela 13ª rodada do Brasileirão.

No duelo mais recente, pela 8ª rodada desta edição, o Flamengo venceu por 1 a 0, com gol de Arrascaeta. Já na última partida entre as equipes na Fonte Nova, pela 29ª rodada do Brasileirão do ano passado, os rubro-negros levaram a melhor novamente: 2 a 0, com gols de Ayrton Lucas e Alcaraz.