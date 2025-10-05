Acesse sua conta
Virada de chave? Entenda tudo sobre o Vitória antes de enfrentar o Vasco

Confronto contra os cariocas ocorre neste domingo (5), a partir das 16h, em São Januário

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 05:00

Jair Ventura comanda sua terceira partida à frente do Vitória diante do Vasco
Jair Ventura comanda sua terceira partida à frente do Vitória diante do Vasco Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Depois de voltar a vencer no Brasileirão e encerrar uma sequência de três derrotas, o Vitória ainda se encontra na zona de rebaixamento, mas agora tem um novo motivo para aumentar as esperanças de continuar na primeira divisão. Buscando confirmar uma reação na competição, o Leão viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco neste domingo (5). A bola rola às 16h no gramado de São Januário, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado diante do Ceará, o Leão chegou aos 25 pontos na tabela de classificação e assumiu a 17ª colocação, ultrapassando o Juventude. Primeiro time fora do Z-4, o Santos tem 28 pontos em 25 jogos. Para aumentar a esperança de sair da zona de rebaixamento, o Vitória precisa vencer o seu jogo e torcer contra as equipes que estão próximas da degola. De acordo com cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais, a equipe baiana atualmente tem 67,2% de chance de queda.

Próximo adversário dos rubro-negros, o Vasco é um dos times que abriu distância para o Z-4 recentemente. No entanto, uma derrota dentro de casa colocaria os cariocas novamente com o sinal de alerta ligado, já que apenas dois pontos separariam o clube do Vitória. De acordo com Osvaldo, o rival da próxima rodada é mais uma final para o rubro-negro.

Últimos confrontos entre Vitória x Vasco

Vitória 2x1 Vasco - 8ª rodada Brasileirão 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 0x1 Vasco - 25ª rodada Brasileirão 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vasco 2x1 Vitória - 6ª rodada Brasileirão 2924 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vasco 0x3 Vitória - 35ª rodada Série B 2021 por THIAGO RIBEIRO/ESTADÃO CONTEÚDO
Vitória 0x1 Vasco - 16ª rodada Série B 2021 por Rafael Ribeiro/Vasco
1 de 5
Vitória 2x1 Vasco - 8ª rodada Brasileirão 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória

"Vemos [o jogo contra o Vasco] como a gente viu o jogo de hoje. Ano passado foi assim, com times que estavam achando que não iam brigar e acabaram caindo de divisão. Vamos continuar lutando. Já encurtamos a diferença para três e temos mais uma decisão no domingo. Um jogo difícil, mas vamos continuar focados e trabalhando para sair dessa situação difícil", deu o recado.

No entanto, o Leão vai precisar quebrar uma marca negativa para continuar vencendo. O time rubro-negro ainda não venceu fora de casa na competição. Segundo pior visitante da Série A, o Vitória empatou cinco partidas e perdeu os outros oito jogos. O retrospecto negativo longe de Salvador não espanta o técnico Jair Ventura, que se mostrou otimista em quebrar essa barreira.

“Sobre a sequência sem vitórias fora de casa, temos que quebrar esse tabu. Tabus existem para serem quebrados. Sei da força do Vasco no Rio, mas vamos para cima para continuar com a manutenção das vitórias, só assim vamos conseguir a permanência. Expectativa de um jogo muito difícil, temos um peso enorme nas costas”, afirmou.

Para o confronto contra os cariocas, Jair Ventura vai precisar lidar com duas baixas na equipe. O lateral-esquerdo Ramon e o centroavante Renzo López foram advertidos com cartões amarelos e estão suspensos para a partida contra o Vasco.

Pela esquerda, o treinador antecipou que Maykon Jesus deve voltar a assumir a posição. O lateral não joga pelo Vitória desde o dia 3 de agosto, quando foi titular no empate em 2x2 contra o Palmeiras. Já o desfalque do ataque não deve ser um problema, já que o centroavante uruguaio tem apenas 178 minutos com a camisa do Leão. Com a perda, a tendência é de que Carlinhos seja chamado para compor o banco de reservas.

Vitória e Vasco já se enfrentaram em 23 oportunidades com a equipe carioca como mandante, assim como neste domingo (5). Neste recorte, o Leão tem desvantagem, já que venceu seis vezes, empatou outros seis jogos e perdeu 11 vezes como mandante. No entanto, o cenário é equilibrado quando se considera apenas os últimos 10 confrontos, com quatro resultados positivos para cada lado e dois empates.

