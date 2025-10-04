LUTO

Morto após procedimento estético, Júnior Dutra chegou a processar suposto médico por seis crimes

Junior Dutra realizou o procedimento em março e apresentou graves complicações de saúde

Fernanda Varela

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 19:28

Júnior Dutra Crédito: Reprodução

O influenciador de moda e arquiteto Adair Mendes Dutra Junior, conhecido nas redes sociais como Junior Dutra, já havia acionado a Justiça contra o dentista Fernando Simionato Garbi, acusado por ele de se passar por médico para realizar um procedimento estético. Junior morreu na sexta-feira (3), aos 31 anos, em um hospital público de São Paulo, após complicações relacionadas à intervenção conhecida como “Fox Eyes”.

De acordo com informações do portal LeoDias, o criador de conteúdo havia protocolado um pedido de instauração de inquérito no 15º Distrito Policial de São Paulo, que foi recebido e distribuído pela Justiça. No documento, Junior relatou ter ficado com hematomas e risco iminente de sepse, necessitando de atendimento emergencial após o procedimento realizado em março deste ano.

Segundo a denúncia, o profissional teria cometido ao menos seis crimes: exercício ilegal da medicina, falsidade ideológica, lesão corporal grave, estelionato, publicidade enganosa e responsabilidade solidária da clínica. O influenciador também afirmou que, ao solicitar seu prontuário, o dentista se recusou a entregar o documento e depois apresentou registros com informações inconsistentes, assinados com número de CRO, registro de dentistas, em vez de CRM, usado por médicos.

Em entrevista anterior à sua morte, Junior declarou que o suposto especialista teria minimizado os riscos do procedimento e garantido que “não havia perigo algum”. Pouco tempo depois, ele começou a apresentar sinais de infecção e foi internado.