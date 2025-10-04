FAMOSOS

Entenda o que aconteceu para Carlinhos de Jesus estar de cadeira de rodas

Coreógrafo de 72 anos está com dificuldade de locomoção

Fernanda Varela

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 15:00

Bailarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus Crédito: Reprodução

Carlinhos de Jesus, um dos jurados mais carismáticos da “Dança dos Famosos”, chamou atenção ao comparecer de cadeira de rodas ao velório do sambista Arlindo Cruz, em agosto. A cena gerou preocupação entre fãs e admiradores do coreógrafo, que desde junho vem enfrentando uma batalha contra problemas de saúde que comprometem sua mobilidade.

Segundo o próprio Carlinhos, ele foi diagnosticado com bursite trocantérica bilateral, inflamação nas bursas dos dois quadris, associada a tendinite nos glúteos. O quadro provoca dor intensa, sensibilidade e dificuldade para andar ou permanecer em algumas posições, sendo comum a necessidade de muletas ou cadeira de rodas para locomoção.

Em entrevista ao jornal Extra, o dançarino relatou que os sintomas começaram durante um trabalho no Rio Grande do Sul, se intensificaram rapidamente e não cessaram nem com medicamentos. “A prioridade era tirar a dor. Eu passava o dia bem, mas quando chegava de noite... Começava a dor no meu ísquio, ia irradiando para toda a nádega e baixava para a perna até o pé. Eu estava tomando morfina, só conseguia dormir assim”, contou.

Internado por 15 dias em julho, Carlinhos iniciou tratamento com fisioterapia diária, musculação três vezes por semana e sessões de acupuntura. Ele também passou por imunoterapia para controle das dores e segue sob acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. “Confesso que não está sendo fácil. Estou fingindo normalidade, mas estou preocupado. Penso na possibilidade de não voltar a dançar, mas só quando todo o tratamento terminar é que vou ter a certeza do que me espera”, revelou.

Aos 72 anos, o artista adaptou sua rotina, transferindo a vida para o andar térreo de seu apartamento, enquanto enfrenta as limitações físicas. “A muleta é para eu me levantar e andar dentro de casa. Os médicos não acreditam que eu vou ficar dependente da cadeira e eu também não. Mas agora a locomoção com ela é fundamental. Estou bem adaptado, já não atropelo mais ninguém (risos)”, disse, com bom humor.