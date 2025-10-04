LUTO

Júnior Dutra morre após procedimento estético; ele denunciou hospital antes de morrer

Morte de influenciador após procedimento “Fox Eyes” acende alerta sobre riscos estéticos

Fernanda Varela

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 13:30

Júnior Dutra

O influenciador de moda Júnior Dutra morreu na noite desta sexta-feira (3) após complicações causadas por um procedimento estético conhecido como “Fox Eyes”, que promete levantar o olhar com o uso de fios de PDO. O estilista, que tinha mais de 117 mil seguidores nas redes sociais, chegou a relatar publicamente os problemas enfrentados após a intervenção e acusou o responsável de se passar por médico.

Dias antes da morte, Júnior concedeu entrevista à Feed TV em que afirmava ter sido atendido por um dentista identificado como Fernando Garbi, que teria minimizado os riscos e garantido que o método era totalmente seguro. O influenciador disse ter sentido dores intensas e notado uma infecção no rosto após o procedimento. Segundo ele, ao buscar ajuda, não teria recebido o suporte necessário do profissional.

“Assim que eu fiz o procedimento, senti como se fosse uma veia estourada do lado esquerdo do rosto. Do lado direito estava tudo ok, mas no esquerdo eu sentia expulsando o fio”, contou Dutra. Ainda de acordo com o influenciador, Garbi insistiu que o problema não estava relacionado ao uso dos fios e chegou a sugerir que ele tivesse uma doença de pele.

Júnior foi internado no Hospital São Luiz, em São Paulo, mas não resistiu às complicações. O portal LeoDias tentou contato com a instituição, que não respondeu até a publicação da notícia. O velório do influenciador será realizado neste sábado (4).