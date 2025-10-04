Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Júnior Dutra morre após procedimento estético; ele denunciou hospital antes de morrer

Morte de influenciador após procedimento “Fox Eyes” acende alerta sobre riscos estéticos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 13:30

Júnior Dutra
Júnior Dutra Crédito: Reprodução

O influenciador de moda Júnior Dutra morreu na noite desta sexta-feira (3) após complicações causadas por um procedimento estético conhecido como “Fox Eyes”, que promete levantar o olhar com o uso de fios de PDO. O estilista, que tinha mais de 117 mil seguidores nas redes sociais, chegou a relatar publicamente os problemas enfrentados após a intervenção e acusou o responsável de se passar por médico.

Júnior Dutra

Júnior Dutra por Reprodução
Júnior Dutra por Reprodução
Júnior Dutra por Reprodução
Júnior Dutra por Reprodução
Júnior Dutra por Reprodução
1 de 5
Júnior Dutra por Reprodução

Dias antes da morte, Júnior concedeu entrevista à Feed TV em que afirmava ter sido atendido por um dentista identificado como Fernando Garbi, que teria minimizado os riscos e garantido que o método era totalmente seguro. O influenciador disse ter sentido dores intensas e notado uma infecção no rosto após o procedimento. Segundo ele, ao buscar ajuda, não teria recebido o suporte necessário do profissional.

Leia mais

Imagem - Quem é Wallas Arrais, cantor de forró que se envolveu em briga em A Fazenda 17

Quem é Wallas Arrais, cantor de forró que se envolveu em briga em A Fazenda 17

Imagem - Quem é Shia Phoenix, ator e cantor que protagonizou barraco em A Fazenda 17

Quem é Shia Phoenix, ator e cantor que protagonizou barraco em A Fazenda 17

Imagem - A Fazenda 17 tem caos, briga generalizada e intervenção de seguranças; público pede expulsão de Shia Phoenix

A Fazenda 17 tem caos, briga generalizada e intervenção de seguranças; público pede expulsão de Shia Phoenix

“Assim que eu fiz o procedimento, senti como se fosse uma veia estourada do lado esquerdo do rosto. Do lado direito estava tudo ok, mas no esquerdo eu sentia expulsando o fio”, contou Dutra. Ainda de acordo com o influenciador, Garbi insistiu que o problema não estava relacionado ao uso dos fios e chegou a sugerir que ele tivesse uma doença de pele.

Júnior foi internado no Hospital São Luiz, em São Paulo, mas não resistiu às complicações. O portal LeoDias tentou contato com a instituição, que não respondeu até a publicação da notícia. O velório do influenciador será realizado neste sábado (4).

Leia mais

Imagem - Capítulo de 'Vale Tudo' deste sábado (4) terá emboscada, tensão e vingança

Capítulo de 'Vale Tudo' deste sábado (4) terá emboscada, tensão e vingança

Imagem - Hungria segue na UTI, mas hospital suspende hemodiálise; veja novo boletim

Hungria segue na UTI, mas hospital suspende hemodiálise; veja novo boletim

Imagem - Cercado por enfermeiros, Milton Nascimento tem dificuldade para comer e quase não se comunica mais

Cercado por enfermeiros, Milton Nascimento tem dificuldade para comer e quase não se comunica mais

O procedimento “Fox Eyes” consiste na inserção de fios de PDO, um material biocompatível e absorvível pelo corpo, com o objetivo de levantar as sobrancelhas e estimular a produção de colágeno. Apesar de ser autorizado para cirurgiões-dentistas com especialização em harmonização orofacial, o método requer cuidados específicos e deve ser realizado em ambiente seguro, por profissionais habilitados.

Tags:

Júnior Dutra

Mais recentes

Imagem - Quem é Shia Phoenix, ator e cantor que protagonizou barraco em A Fazenda 17

Quem é Shia Phoenix, ator e cantor que protagonizou barraco em A Fazenda 17
Imagem - Quem é Wallas Arrais, cantor de forró que se envolveu em briga em A Fazenda 17

Quem é Wallas Arrais, cantor de forró que se envolveu em briga em A Fazenda 17
Imagem - A Fazenda 17 tem caos, briga generalizada e intervenção de seguranças; público pede expulsão de Shia Phoenix

A Fazenda 17 tem caos, briga generalizada e intervenção de seguranças; público pede expulsão de Shia Phoenix

MAIS LIDAS

Imagem - Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local
01

Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local

Imagem - A Fazenda 17 tem caos, briga generalizada e intervenção de seguranças; público pede expulsão de Shia Phoenix
02

A Fazenda 17 tem caos, briga generalizada e intervenção de seguranças; público pede expulsão de Shia Phoenix

Imagem - Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina
03

Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina

Imagem - Prédios com teleférico, píer e nomes de empresários: os 10 edifícios mais luxuosos de Salvador, onde morar custa R$ 10 mi
04

Prédios com teleférico, píer e nomes de empresários: os 10 edifícios mais luxuosos de Salvador, onde morar custa R$ 10 mi