Cercado por enfermeiros, Milton Nascimento tem dificuldade para comer e quase não se comunica mais

Augusto Nascimento descreve o dia a dia ao lado do pai como uma batalha emocional e afirma que a alimentação tem sido o maior desafio da nova fase

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 11:58

Milton Nascimento
Milton Nascimento Crédito: Reprodução

O cantor Milton Nascimento, de 82 anos, vive um momento delicado desde que foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy, uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta memória, linguagem e mobilidade. Segundo o filho, o empresário e advogado Augusto Kesrouani Nascimento, a rotina do artista é marcada por “diálogos silenciosos”, poucos visitantes e acompanhamento médico constante.

Milton Nascimento por Reprodução

Em casa, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, Milton é assistido por uma equipe de enfermeiros em tempo integral. As limitações provocadas pela doença têm exigido cuidados especiais, principalmente com a alimentação, que se tornou o maior desafio. Em junho, o cantor chegou a ser internado por desidratação, após apresentar dificuldades para comer e ingerir líquidos.

“Nossos diálogos têm sido, em sua maioria, silenciosos ou um pouco confusos. Meu pai me chama e tenta falar comigo, mas nem sempre consegue se expressar”, contou Augusto nas redes sociais. “As inúmeras ligações quando eu viajava para trabalhar já não existem mais, nem mesmo a curiosidade por boas fofocas da vida, ou a espera ansiosa por cada vez que eu retorno para casa, quando ele me aguardava com uma camiseta com a nossa foto.”

Entre os momentos mais marcantes do cotidiano, Augusto cita gestos de carinho que resistem ao avanço da doença. “Em alguns momentos, enquanto assisto televisão com ele, em meio ao silêncio, ele puxa e segura a minha mão. Também tem sido comum que ele só aceite fazer algumas refeições quando eu estou ali o incentivando”, relatou.

A demência por corpos de Lewy é a mesma condição que afetou o ator Robin Williams. Os sintomas incluem lapsos de memória, desorientação, flutuações de atenção, alucinações visuais e rigidez muscular. Segundo Augusto, os primeiros sinais começaram no fim de 2024, quando percebeu que o pai estava mais esquecido, repetitivo e com o olhar distante.

Mesmo diante das limitações, a relação entre pai e filho continua forte. Em maio, antes da piora no quadro, os dois embarcaram em uma viagem de motorhome pelos Estados Unidos, percorrendo cerca de quatro mil quilômetros. “Eu dirigia com ele sempre ao meu lado de copiloto, escolhendo as músicas. De alguma forma, eu sabia que aquela viagem seria uma despedida desses momentos”, disse o filho.

Hoje, as visitas à casa do cantor são restritas. Amigos próximos, como Márcio Borges, parceiro de Milton no Clube da Esquina, seguem mantendo contato, embora o artista já não consiga sustentar conversas longas. “Tem sido uma batalha diária, uma dor intensa e um vazio enorme no peito, pois, de alguma forma, o meu melhor amigo está me deixando aos poucos”, desabafou Augusto.

Apesar da doença, o filho afirma que o foco agora é garantir conforto, dignidade e afeto ao pai. “Venho tentando retribuir todo o bem, o amor, cuidado e carinho, dando o máximo de dignidade que ele pode e merece ter nesse momento”, escreveu. Milton vive cercado por música, lembranças e pelo amor do filho, que segue ao lado dele nessa etapa da vida com a mesma dedicação de sempre.

Milton Nascimento

