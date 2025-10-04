ELES CASARAM

Homem gay rejeitado na juventude conquista o mesmo rapaz após mudar de gênero e história viraliza

Erin Anderson, que nasceu como Aaron, foi rejeitada por Jared Norris na adolescência e anos depois, após a transição de gênero, reencontrou o antigo crush e se casou com ele

Fernanda Varela

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 10:36

Casal se reencontrou anos depois e casou Crédito: Reprodução

Uma história de amor e transformação está emocionando as redes sociais. Erin Anderson, que nasceu como Aaron em Kentucky, nos Estados Unidos, conheceu Jared Norris ainda na adolescência e logo se apaixonou. Na época, Erin se identificava como um homem gay e chegou a declarar interesse pelo colega, mas foi rejeitada.

O destino, porém, guardava uma reviravolta. Anos mais tarde, após passar por uma transição de gênero, Erin reencontrou Jared pelas redes sociais. O contato reacendeu a afinidade entre os dois, e o que começou como uma conversa despretensiosa acabou se transformando em amor.

A conexão foi tão forte que o casal decidiu oficializar a relação. “Eu precisei me aceitar completamente antes de viver o amor que sempre sonhei”, contou Erin em uma entrevista concedida à imprensa internacional. Jared, por sua vez, destacou o aprendizado emocional que o relacionamento trouxe. “Percebi que o amor não tem gênero, ele acontece quando existe verdade”, afirmou.