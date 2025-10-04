Gominho perde todo seu dinheiro após bandidos invadirem conta bancária: 'Estou sem um real'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 4 de outubro de 2025 às 08:15
O influenciador Gominho, de 36 anos, relatou nesta sexta-feira (3) que teve sua conta bancária invadida e completamente esvaziada por criminosos. Em vídeo publicado no Instagram, ele contou que os golpistas fizeram empréstimos em seu nome e transferiram todo o dinheiro disponível para outras contas.
Gominho
“Fui assaltado. Eles realmente pegaram empréstimo na minha conta, pegaram todo o dinheiro que eu tinha. Estou sem um real”, desabafou o ex-apresentador. O influenciador explicou que procurou o banco e foi orientado a registrar boletim de ocorrência.
De acordo com Gominho, os criminosos realizaram transferências para várias pessoas. “Fizeram um empréstimo e mandaram para uma tal de Emily, Vitória, uma tal de Tarsiane. Eles pegaram da minha conta física, mandaram para minha conta jurídica”, detalhou.
O que mais intrigou o influenciador foi a forma como o grupo conseguiu burlar as proteções bancárias. “Eu questionei com o meu gerente como eles conseguiram tudo isso. Se tem senha, se tem Face ID... Muito estranho”, disse.
Gominho
Segundo ele, um policial sugeriu que os criminosos podem ter usado fotos suas para enganar o sistema de reconhecimento facial. “Esses bancos criam um bando de proteção, mas as proteções não funcionam”, criticou.
Até o momento, o banco não se manifestou sobre o caso. Gominho afirmou que está colaborando com a polícia para tentar recuperar o valor perdido e identificar os responsáveis.