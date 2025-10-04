Acesse sua conta
Gominho perde todo seu dinheiro após bandidos invadirem conta bancária: 'Estou sem um real'

Influenciador relatou que criminosos fizeram empréstimos e transferiram todo o dinheiro da conta após golpe; polícia investiga o caso

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 08:15

Gominho chorou ao falar de Preta
Gominho chorou ao falar de Preta Crédito: Reprodução

O influenciador Gominho, de 36 anos, relatou nesta sexta-feira (3) que teve sua conta bancária invadida e completamente esvaziada por criminosos. Em vídeo publicado no Instagram, ele contou que os golpistas fizeram empréstimos em seu nome e transferiram todo o dinheiro disponível para outras contas.

Gominho

Gominho por Reprodução/Instagram

“Fui assaltado. Eles realmente pegaram empréstimo na minha conta, pegaram todo o dinheiro que eu tinha. Estou sem um real”, desabafou o ex-apresentador. O influenciador explicou que procurou o banco e foi orientado a registrar boletim de ocorrência.

De acordo com Gominho, os criminosos realizaram transferências para várias pessoas. “Fizeram um empréstimo e mandaram para uma tal de Emily, Vitória, uma tal de Tarsiane. Eles pegaram da minha conta física, mandaram para minha conta jurídica”, detalhou.

O que mais intrigou o influenciador foi a forma como o grupo conseguiu burlar as proteções bancárias. “Eu questionei com o meu gerente como eles conseguiram tudo isso. Se tem senha, se tem Face ID... Muito estranho”, disse.

Gominho

Gominho em entrevista no Mais Você por Reprodução

Segundo ele, um policial sugeriu que os criminosos podem ter usado fotos suas para enganar o sistema de reconhecimento facial. “Esses bancos criam um bando de proteção, mas as proteções não funcionam”, criticou.

Até o momento, o banco não se manifestou sobre o caso. Gominho afirmou que está colaborando com a polícia para tentar recuperar o valor perdido e identificar os responsáveis.

Gominho

