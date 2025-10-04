Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Orar pode aumentar a expectativa de vida em até dez anos, apontam estudos

Pesquisas de universidades como Harvard, Duke e Mayo Clinic indicam que a prática regular de oração ou meditação pode trazer benefícios neurológicos e físicos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 09:53

Reza, fé e oração
Reza, fé e oração Crédito: Shutterstock

Estudos recentes vêm reforçando o papel da espiritualidade na saúde e na longevidade. De acordo com pesquisas conduzidas por universidades como Harvard, Duke e Mayo Clinic, pessoas que mantêm uma vida espiritual ativa, seja por meio da oração, da meditação ou de práticas de fé, podem viver até dez anos a mais do que aquelas que não têm o hábito de cultivar esse tipo de conexão.

Reza, fé e oração

Reza, fé e oração por Shutterstock
Reza, fé e oração por Shutterstock
Reza, fé e oração por Shutterstock
Reza, fé e oração por Shutterstock
Reza, fé e oração por Shutterstock
Reza, fé e oração por Shutterstock
1 de 6
Reza, fé e oração por Shutterstock

Os cientistas explicam que o ato de orar provoca uma série de reações positivas no cérebro. Durante a prece, há ativação de regiões ligadas à empatia, à compaixão e ao amor, o que estimula neurotransmissores associados ao bem-estar. A longo prazo, essa prática reduz os níveis de cortisol, hormônio do estresse, e promove um estado mental de calma, foco e resiliência.

Leia mais

Imagem - Presença de Virgínia em mansão de Vini Jr preocupa o Real Madrid; clube afasta jogador do local

Presença de Virgínia em mansão de Vini Jr preocupa o Real Madrid; clube afasta jogador do local

Imagem - Gominho perde todo seu dinheiro após bandidos invadirem conta bancária: 'Estou sem um real'

Gominho perde todo seu dinheiro após bandidos invadirem conta bancária: 'Estou sem um real'

Imagem - Veja como ficou o corpo de Gracyanne Barbosa após ganhar 20 kg em uma semana: 'Tomei um susto'

Veja como ficou o corpo de Gracyanne Barbosa após ganhar 20 kg em uma semana: 'Tomei um susto'

Além dos efeitos emocionais, a espiritualidade ativa também reflete na saúde física. Segundo os pesquisadores, o hábito de orar ou meditar regularmente pode melhorar a qualidade do sono, reduzir a pressão arterial e diminuir o risco de doenças cardíacas, fatores diretamente ligados à expectativa de vida.

Especialistas apontam ainda que o impacto positivo da oração não se limita à dimensão religiosa. A prática pode ser vista como uma forma de autoobservação e autocompaixão, semelhante à meditação. “Independentemente da crença, o simples ato de silenciar, respirar e agradecer já altera a frequência cerebral, criando um ambiente interno mais equilibrado e saudável”, explicam os pesquisadores da Mayo Clinic em comunicado.

Leia mais

Imagem - Cantor Leonardo e Poliana Rocha raptaram criança? Entenda a polêmica e veja o que diz a lei

Cantor Leonardo e Poliana Rocha raptaram criança? Entenda a polêmica e veja o que diz a lei

Imagem - Tarot do Dia: carta do Eremita pede silêncio interior e paciência neste sábado (4)

Tarot do Dia: carta do Eremita pede silêncio interior e paciência neste sábado (4)

Imagem - Anjo da Guarda alerta signos de Virgem, Touro e Aquário para escolhas decisivas neste dia 4 de outubro

Anjo da Guarda alerta signos de Virgem, Touro e Aquário para escolhas decisivas neste dia 4 de outubro

Segundo o portal Bons Fluidos, o poder da oração também está relacionado à união de pensamentos e intenções. Em entrevista à revista, a taróloga Fernanda Arjona destaca que a sintonia coletiva pode potencializar resultados. “Diversas pessoas vibrando na mesma intensidade e intenção fazem com que as coisas aconteçam de forma mais intensa. É o momento em que muitos corações e mentes se conectam na mesma frequência”, afirmou.

Com base nessas descobertas, cientistas e terapeutas reforçam que a fé, independentemente de religião, pode ser uma aliada importante para o equilíbrio emocional e a saúde mental, fatores cada vez mais reconhecidos como essenciais para uma vida longa e com qualidade.

Tags:

Reza Oração

Mais recentes

Imagem - Presença de Virgínia em mansão de Vini Jr preocupa o Real Madrid; clube afasta jogador do local

Presença de Virgínia em mansão de Vini Jr preocupa o Real Madrid; clube afasta jogador do local
Imagem - Gominho perde todo seu dinheiro após bandidos invadirem conta bancária: 'Estou sem um real'

Gominho perde todo seu dinheiro após bandidos invadirem conta bancária: 'Estou sem um real'
Imagem - Veja como ficou o corpo de Gracyanne Barbosa após ganhar 20 kg em uma semana: 'Tomei um susto'

Veja como ficou o corpo de Gracyanne Barbosa após ganhar 20 kg em uma semana: 'Tomei um susto'

MAIS LIDAS

Imagem - Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local
01

Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local

Imagem - Presença de Virgínia em mansão de Vini Jr preocupa o Real Madrid; clube afasta jogador do local
02

Presença de Virgínia em mansão de Vini Jr preocupa o Real Madrid; clube afasta jogador do local

Imagem - Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina
03

Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina

Imagem - Você sabe que é de classe média se esses 6 costumes são símbolo de status
04

Você sabe que é de classe média se esses 6 costumes são símbolo de status