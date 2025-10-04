Acesse sua conta
Capítulo de 'Vale Tudo' deste sábado (4) terá emboscada, tensão e vingança

Vilã perde o controle e deixa a rival em perigo em uma fábrica abandonada; capítulo deste sábado (4) promete tensão e vingança

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 12:36

Maria de Fátima (Bella Campos) e Odete Roitman (Debora Bloch)
Maria de Fátima (Bella Campos) e Odete Roitman (Debora Bloch) Crédito: TV Globo/Reprodução

O capítulo deste sábado (4) de Vale Tudo promete fortes emoções com mais um embate entre Odete Roitman (Debora Bloch) e Maria de Fátima (Bella Campos). Cansada de ser chantageada, a empresária decide reagir e arma uma armadilha mortal para a rival, deixando-a sozinha com um bandido em um galpão abandonado.

Depois que Fátima descobre que foi Odete quem atirou em Ana Clara (Samantha Jones), a vilã tenta usar a informação para extorquir ainda mais dinheiro. No entanto, Odete, sem nada a perder e já excluída pela família, finge aceitar as condições impostas por Fátima e a convida para um encontro.

Durante o trajeto, Maria de Fátima percebe que o local é cada vez mais afastado, mas é tarde demais. Odete para o carro em um ponto isolado, próximo a uma antiga fábrica, e manda a jovem descer. Logo em seguida, a empresária parte, deixando Fátima sozinha no meio do nada, e prestes a enfrentar um criminoso que surge no local.

A sequência marca a reta final da novela, que chega ao fim no dia 17 de outubro. O episódio deste sábado também antecipa o clima de mistério que dominará os próximos capítulos: Fátima se torna uma das principais suspeitas pela morte de Odete Roitman, que acontecerá na segunda-feira (6).

Tags:

Novelas Globo Novela Vale Tudo Maria de Fátima Odete Roitman Novelas da Rede Globo

