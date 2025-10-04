SAÚDE

Hungria segue na UTI, mas hospital suspende hemodiálise; veja novo boletim

Boletim médico divulgado neste sábado (4) aponta que o rapper, internado desde quinta-feira (2) por suspeita de intoxicação por metanol, reage bem ao tratamento

Fernanda Varela

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 12:23

Rapper Hungria Crédito: Reprodução

O cantor Gustavo da Hungria Neves, conhecido como Hungria, permanece internado na UTI do Hospital DF Star, em Brasília, mas apresenta boa evolução clínica. A informação foi divulgada em boletim médico neste sábado (4), que também confirmou a suspensão da hemodiálise iniciada nos últimos dias.

De acordo com o hospital, a interrupção do procedimento é um sinal de melhora no quadro do artista. Mesmo assim, Hungria segue sob observação intensiva e ainda não há previsão de alta. O boletim informou que o cantor está consciente e estável.

O rapper está internado desde a última quinta-feira (2), após suspeita de intoxicação por metanol. O caso é acompanhado pelo Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), órgão ligado ao Ministério da Saúde, que investiga possíveis ocorrências semelhantes no país.

Na sexta-feira (3), o médico responsável pelo tratamento de Hungria informou que o artista deve permanecer hospitalizado pelo menos até segunda-feira (6), enquanto a equipe monitora sua função renal e a recuperação dos sintomas.