REALITY

Quem é Shia Phoenix, ator e cantor que protagonizou barraco em A Fazenda 17

Em 2023, o ator enfrentou uma polêmica envolvendo a atriz Lidi Lisboa

Fernanda Varela

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 13:01

Shia Phoenix Crédito: Reprodução

Shia Phoenix e Wallas Arrais protagonizaram uma briga explosiva durante a madrugada deste sábado (4) em A Fazenda 17. A discussão, iniciada após a festa, quase terminou em agressão física e obrigou a produção da Record a intervir com seguranças dentro da sede.

Ator, cantor e influenciador digital, Shia Phoenix ficou conhecido por sua personalidade explosiva e participações polêmicas em realities e novelas. Antes de entrar em “A Fazenda 17”, o artista já havia chamado atenção do público por sua carreira multifacetada e pelo temperamento intenso, que volta e meia o colocava no centro de controvérsias nas redes sociais.

Shia Phoenix 1 de 8

Shia começou a carreira artística ainda jovem, atuando em peças teatrais e produções independentes. Com o tempo, migrou para a música, apostando em um estilo pop alternativo e lançando singles que circularam entre plataformas digitais. Apesar de não ter alcançado grande sucesso comercial, consolidou um público fiel nas redes, onde costuma compartilhar bastidores de shows e projetos audiovisuais.

A Fazenda 17 tem briga generalizada 1 de 5

A notoriedade nacional veio quando Shia participou de um programa de talentos exibido por uma emissora de TV aberta, o que abriu portas para participações em novelas e séries. Desde então, sua imagem passou a ser associada a momentos intensos e declarações diretas.

Em 2023, o ator enfrentou uma polêmica envolvendo a atriz Lidi Lisboa, com quem manteve um relacionamento conturbado e chegou a ser acusado de agressão, algo que ele sempre negou publicamente. O episódio fez com que seu nome se tornasse recorrente em páginas de entretenimento.