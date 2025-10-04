Acesse sua conta
Quem é Wallas Arrais, cantor de forró que se envolveu em briga em A Fazenda 17

Aos 35 anos, o artista se destacou no cenário musical

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 13:01

Wallas Arrais
Wallas Arrais Crédito: Reprodução

A madrugada deste sábado (4) foi marcada por uma briga intensa entre Shia Phoenix e Wallas Arrais em A Fazenda 17. O desentendimento começou após provocações na festa e terminou com gritos, ameaças e a entrada dos seguranças do reality para conter os dois participantes.

Natural de Iguatu, no Ceará, Wallas Arrais é cantor e compositor de forró, conhecido por unir ritmos tradicionais nordestinos com influências do pop e do sertanejo. Aos 35 anos, o artista se destacou no cenário musical por sua voz marcante e presença de palco energética, conquistando fãs em todo o Nordeste.

Wallas começou a carreira em bandas de forró ainda na juventude, mas ganhou projeção nacional após seguir carreira solo. Entre suas músicas mais conhecidas estão “Troquinho de Amor”, “Se é pra sofrer”, e “Frio na Barriga”. O artista também já dividiu o palco com nomes como Wesley Safadão e Xand Avião, consolidando-se como uma das promessas do novo forró romântico.

A Fazenda 17 tem caos, briga generalizada e intervenção de seguranças; público pede expulsão de Shia Phoenix

A Fazenda 17 tem caos, briga generalizada e intervenção de seguranças; público pede expulsão de Shia Phoenix

Quem é Shia Phoenix, ator e cantor que protagonizou barraco em A Fazenda 17

Quem é Shia Phoenix, ator e cantor que protagonizou barraco em A Fazenda 17

Antes de ingressar em “A Fazenda 17”, Wallas já acumulava milhões de visualizações no YouTube e uma agenda de shows intensa. Nas redes sociais, compartilha bastidores de turnês, momentos com a família e trechos de ensaios, cultivando uma imagem carismática e próxima dos fãs.

No entanto, o cantor também demonstra um temperamento forte e competitivo, características que vieram à tona dentro do reality. Na madrugada deste sábado (4), Wallas protagonizou uma das maiores brigas da edição ao discutir com o ator Shia Phoenix. O confronto, que quase terminou em agressão física, obrigou a produção da Record a intervir, reforçando a fama do artista como alguém intenso e autêntico, tanto no palco quanto fora dele.

Tags:

A Fazenda 17 Record Reality Show

