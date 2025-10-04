REALITY

Quem é Wallas Arrais, cantor de forró que se envolveu em briga em A Fazenda 17

Aos 35 anos, o artista se destacou no cenário musical

Fernanda Varela

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 13:01

Wallas Arrais Crédito: Reprodução

A madrugada deste sábado (4) foi marcada por uma briga intensa entre Shia Phoenix e Wallas Arrais em A Fazenda 17. O desentendimento começou após provocações na festa e terminou com gritos, ameaças e a entrada dos seguranças do reality para conter os dois participantes.

Natural de Iguatu, no Ceará, Wallas Arrais é cantor e compositor de forró, conhecido por unir ritmos tradicionais nordestinos com influências do pop e do sertanejo. Aos 35 anos, o artista se destacou no cenário musical por sua voz marcante e presença de palco energética, conquistando fãs em todo o Nordeste.

Wallas Arrais 1 de 6

Wallas começou a carreira em bandas de forró ainda na juventude, mas ganhou projeção nacional após seguir carreira solo. Entre suas músicas mais conhecidas estão “Troquinho de Amor”, “Se é pra sofrer”, e “Frio na Barriga”. O artista também já dividiu o palco com nomes como Wesley Safadão e Xand Avião, consolidando-se como uma das promessas do novo forró romântico.

Antes de ingressar em “A Fazenda 17”, Wallas já acumulava milhões de visualizações no YouTube e uma agenda de shows intensa. Nas redes sociais, compartilha bastidores de turnês, momentos com a família e trechos de ensaios, cultivando uma imagem carismática e próxima dos fãs.