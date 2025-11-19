ROÇA

Enquete ‘A Fazenda 17’: Wallas, Duda e Maria estão na Roça; vote em quem deve ficar

Após brigas e prova do fazendeiro, foi formada a 9ª Roça de ‘A Fazenda 17’

Felipe Sena

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 23:59

Estão na Roça Wallas, Duda e Maria Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O clima em “A Fazenda 17” está tenso! Entre muitas polêmicas, brigas e desavenças, foi formada a 9ª Roça. A fazendeira da semana, Saory, indicou Wallas Arrais, que foi motivo de brigas recentes no jogo, para o primeiro banquinho na berlinda. "Para começar, me dá até um desânimo de votar nele, porque ele é o famoso palestrinha, ele adora fazer discursos que não fazem o menor sentido. Fala, fala e não diz nada", justificou.

Antes mesmo de ser indicado, Maria e Carol Lekker, já haviam iniciado uma discussão com o peão, reforçando a justificativa de Saory, para que ele fosse colocado na Roça. “WA, que só veio pra fumar e palestrar”, repetiam as duas em coro. Em outro momento no quarto, Carol chegou a dizer que o peão não escapa dessa Roça e deixará a sede do reality show rural.

Para levar mais um peão para a Roça, foi realizada uma prova de agilidade e velocidade, em parceria com a marca Sapatinho de Luxo. Na prova, Dudu, Duda e Maria tiveram que escalar uma parede com obstáculos, pegar cada caixa de sapato por vez, desplugar o gancho da farda usada na prova e levar até o mostruário, completando cinco caixas.