Enquete ‘A Fazenda 17’: Wallas, Duda e Maria estão na Roça; vote em quem deve ficar

Após brigas e prova do fazendeiro, foi formada a 9ª Roça de ‘A Fazenda 17’

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 23:59

Estão na Roça Wallas, Duda e Maria
Estão na Roça Wallas, Duda e Maria Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O clima em “A Fazenda 17” está tenso! Entre muitas polêmicas, brigas e desavenças, foi formada a 9ª Roça. A fazendeira da semana, Saory, indicou Wallas Arrais, que foi motivo de brigas recentes no jogo, para o primeiro banquinho na berlinda. "Para começar, me dá até um desânimo de votar nele, porque ele é o famoso palestrinha, ele adora fazer discursos que não fazem o menor sentido. Fala, fala e não diz nada", justificou.

