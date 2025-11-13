Acesse sua conta
Matheus Martins é eliminado de 'A Fazenda 17' em disputa acirradíssima

Peão recebeu apenas 28,95% dos votos do público; decisão foi anunciada na noite desta quinta-feira (13)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 23:57

Crédito: Reprodução

"A Fazenda 17" acabou para o ator Matheus Martins. Em disputa acirrada com Carol Lekker e Toninho Tornado, o peão recebeu 28,95% dos votos do público para ficar e deixou a sede do reality rural. A decisão foi anunciada há pouco na noite desta quinta-feira (13) em programa ao vivo na Record. Esta foi a oitava Roça da atração. 

Natural de Santa Catarina, Matheus Martins trabalha como DJ de música eletrônica, modelo e ator. O famoso já atuou em algumas novelas da Record, entre elas a série "Reis", onde viveu Radai, filho de Jessé, além de ter feito participações em novelas infanto-juvenis.

Matheus Martins

Como a Roça foi formada?

A oitava Roça começou tensa na noite de terça-feira (11), marcada por discussões e estratégias. Luiz Otávio Mesquita venceu a Prova de Fogo e distribuiu os pergaminhos: ficou com o branco e entregou o laranja a Duda Wendling. Como fazendeiro, Wallas Arrais indicou Saory, que rebateu acusando ele e Matheus de obsessão. Com o poder laranja, Duda quadruplicou seu voto e mirou em Matheus, que acabou como o mais votado da casa, com 11 votos.

Na formação da berlinda, Matheus puxou Carol Lekker da baia, e Toninho Tornado completou a Roça ao sobrar no Resta Um. Antes do fim da dinâmica, Mesquita usou o pergaminho branco para impedir que Saory fosse vetada da Prova do Fazendeiro, enquanto Toninho vetou Matheus, deixando-o sem chance de se salvar da votação do público.

