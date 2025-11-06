VOLTA POR CIMA?

Após expulsão de ‘A Fazenda 17’, Martina é contratada pela Record como apresentadora

Martina foi expulsa após arremessar balde com gelo em outras peoas

Felipe Sena

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 19:16

Martina ganhou programa ao lado de colega com quem teve bate-boca Crédito: Reprodução | Instagram

Após ser eliminada de “A Fazenda 17” por causa de uma confusão durante a madrugada do último sábado (1ª) durante o show do grupo Pixote, Martina Sanzi seguirá na Record e integrará o time do “Link Podcast” com Bruno Tálamo, com quem protagonizou um barraco recentemente. A informação foi divulgada pelo portal LeoDias.

Martina foi expulsa após jogar um balde de água com gelo em outras peoas durante uma briga generalizada. Tudo começou quando Martins discutiu com Duda e Carol na pista de dança, e o clima não ficou nada agradável entre os peões. Por causa do som alto, o motivo da briga não ficou entendido, mas testemunhas indicam que houve troca de ofensas e empurrões.

Segundo o portal, mesmo após várias polêmicas dentro da sede do reality e treta com seu novo companheiro de bancada, a emissora avaliou que Martina tem potencial diante das câmeras e já assinou o contrato para integrar o podcast.