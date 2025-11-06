Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após expulsão de ‘A Fazenda 17’, Martina é contratada pela Record como apresentadora

Martina foi expulsa após arremessar balde com gelo em outras peoas

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 19:16

Martina ganhou programa ao lado de colega com quem teve bate-boca
Martina ganhou programa ao lado de colega com quem teve bate-boca Crédito: Reprodução | Instagram

Após ser eliminada de “A Fazenda 17” por causa de uma confusão durante a madrugada do último sábado (1ª) durante o show do grupo Pixote, Martina Sanzi seguirá na Record e integrará o time do “Link Podcast” com Bruno Tálamo, com quem protagonizou um barraco recentemente. A informação foi divulgada pelo portal LeoDias.

Martina Sanzi

Martina Sanzi, participante de A Fazenda 17 por Divulgação/Record
Martina Sanzi brilhou na primeira Prova de Fogo de "A Fazenda 17" por Reprodução/Record
Martina Sanzi por Reprodução
Martina Sanzi por Reprodução/Redes Sociais
Martina Sanzi por Reprodução/Redes Sociais
Martina Sanzi por Reprodução/Redes Sociais
1 de 6
Martina Sanzi, participante de A Fazenda 17 por Divulgação/Record

Leia mais

Imagem - ‘A Fazenda 17’: enquete do CORREIO aponta empate e indecisão do público para eliminar participante

‘A Fazenda 17’: enquete do CORREIO aponta empate e indecisão do público para eliminar participante

Imagem - Galisteu pede desculpas ao grupo Pixote após confusão e expulsão de participante em A Fazenda 17

Galisteu pede desculpas ao grupo Pixote após confusão e expulsão de participante em A Fazenda 17

Imagem - Expulsa de 'A Fazenda 17', Martina já saiu de outro reality por agressão

Expulsa de 'A Fazenda 17', Martina já saiu de outro reality por agressão

Martina foi expulsa após jogar um balde de água com gelo em outras peoas durante uma briga generalizada. Tudo começou quando Martins discutiu com Duda e Carol na pista de dança, e o clima não ficou nada agradável entre os peões. Por causa do som alto, o motivo da briga não ficou entendido, mas testemunhas indicam que houve troca de ofensas e empurrões.

Segundo o portal, mesmo após várias polêmicas dentro da sede do reality e treta com seu novo companheiro de bancada, a emissora avaliou que Martina tem potencial diante das câmeras e já assinou o contrato para integrar o podcast.

Martina recebeu o anúncio de expulsão na manhã do último domingo (2) e foi recebida com aplausos pelos peões. “Durante a última festa, vários peões tiveram atitudes que passaram do limite aceitável da convivência e que devem ser evitadas a partir de agora”, disse o comunicado lido dentro da sede.

Leia mais

Imagem - 7 dicas para driblar a perda de memória durante a prova do Enem

7 dicas para driblar a perda de memória durante a prova do Enem

Imagem - Veja como melhorar o fluxo de sangue para a coleta de exame

Veja como melhorar o fluxo de sangue para a coleta de exame

Imagem - 8 dicas para lidar com o luto pela perda de um pet 

8 dicas para lidar com o luto pela perda de um pet 

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Ana Castela curte comentário ligado à Virginia e web reage; entenda

Ana Castela curte comentário ligado à Virginia e web reage; entenda
Imagem - Valor das joias usadas por Anitta em evento com Príncipe William surpreendem

Valor das joias usadas por Anitta em evento com Príncipe William surpreendem

MAIS LIDAS

Imagem - De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo
01

De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo

Imagem - IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil
02

IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil

Imagem - Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)
03

Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)

Imagem - 3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)
04

3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)