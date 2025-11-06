saúde

Veja como melhorar o fluxo de sangue para a coleta de exame

Fatores fisiológicos e momentâneos podem interferir na circulação sanguínea

Portal Edicase

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 11:41

O sangue demorar a sair durante a coleta de exames é algo comum Crédito: Imagem: RossHelen | Shutterstock

Quando o sangue demora a sair da veia ou o fluxo parece fraco durante um exame laboratorial, é comum que o paciente fique apreensivo. No entanto, essa dificuldade nem sempre indica um problema de saúde. Em muitos casos, ela está ligada a fatores simples, como a falta de hidratação, o frio ou até o nervosismo no momento da coleta. Saber o que pode interferir no procedimento e como se preparar antes dele faz toda a diferença para garantir um processo mais rápido, confortável e eficiente.

Segundo José Andys Rodrigues, coordenador do curso de Enfermagem da Faculdade Anhanguera, o fluxo reduzido pode ocorrer por diferentes motivos . “A desidratação é uma das causas mais frequentes, pois o sangue se torna mais viscoso e as veias ficam menos evidentes. O frio também reduz a circulação, assim como o estresse e o nervosismo, que fazem o corpo contrair os vasos sanguíneos. Além disso, pessoas com pressão baixa ou veias mais finas e profundas tendem a apresentar maior dificuldade na coleta”, explica.

Importância do cuidado dos profissionais de enfermagem

O especialista ressalta que os profissionais de enfermagem são treinados para reconhecer esses fatores que reduzem o fluxo sanguíneo e aplicar técnicas que facilitam o procedimento, como o aquecimento leve do local, a escolha adequada da veia e o estímulo da circulação com pequenos movimentos de fechamento e abertura da mão. “A observação e a paciência são fundamentais. Forçar a punção ou insistir em coletas consecutivas pode gerar dor, hematomas e amostras inadequadas para o exame”, destaca.

Manter-se hidratado nas horas que antecedem a coleta do exame pode facilitar o fluxo sanguíneo Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Precauções antes do exame

Para o paciente, algumas atitudes simples antes e durante a coleta ajudam a prevenir o problema. José Andys Rodrigues orienta que é importante manter-se bem hidratado nas horas que antecedem o exame, especialmente quando o jejum for prolongado. Também é recomendável evitar chegar ao laboratório em jejum de líquidos por longos períodos ou após exposição ao frio .

Segundo ele, manter hábitos saudáveis também ajuda na qualidade das coletas. “Hidratar-se bem, praticar atividade física regular e evitar o consumo excessivo de cafeína e álcool são medidas que melhoram a circulação sanguínea e facilitam o trabalho do profissional de saúde”, diz.

Cuidados durante o exame

O enfermeiro explica ainda que, em casos recorrentes, é importante relatar a dificuldade durante o agendamento dos exames. “Informar que as veias são finas ou que há histórico de coletas difíceis permite que o laboratório direcione o atendimento para um profissional mais experiente e preparado para esse tipo de situação”, completa.

Além disso, vale avisar ao enfermeiro sobre qualquer desconforto durante a coleta do exame. “Se a coleta estiver difícil, o paciente deve avisar o profissional, relatar se sente tontura ou desconforto, e pedir uma pausa, se necessário. A comunicação é essencial para evitar complicações e garantir que o exame seja realizado com segurança”, afirma José Andys Rodrigues.