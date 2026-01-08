Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Os medicamentos que parecem inofensivos, mas se tornam perigosos com a idade

Medicamentos comuns na rotina do idoso: por que alguns oferecem riscos silenciosos

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 07:00

Medicamentos comuns na rotina do idoso: por que alguns oferecem riscos silenciosos
Medicamentos comuns na rotina do idoso: por que alguns oferecem riscos silenciosos Crédito: (Banco de imagens)

Medicamentos que idosos devem evitar ou usar com cautela fazem parte de uma discussão cada vez mais importante quando o assunto é envelhecimento saudável. Com o passar dos anos, o organismo muda a forma como absorve, distribui e elimina substâncias, o que pode tornar remédios comuns mais perigosos do que parecem à primeira vista.

Muitos desses medicamentos são usados diariamente, inclusive aqueles comprados sem receita médica. Segundo o site thealliance health, há grupos específicos de remédios que oferecem riscos maiores para adultos mais velhos, especialmente por causarem confusão mental, tontura e outros efeitos que impactam diretamente a qualidade de vida.

Mais de 40 remédios e itens para pegar gratuitamente na Farmácia Popular

Dipropionato de beclometasona 200mcg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Sulfato de salbutamol 100mcg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa. por Reprodução
Brometo de ipratrópio 0,25mg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Dipropionato de beclometasona 250mcg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Dipropionato de beclometasona 50mcg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Brometo de ipratrópio 0,25mg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Dapaglicozina 10mg para o tratamento de diabetes (somente casos associados a doença cardiovascular). Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Insulina humana regular 100ui/ml - para o tratamento de diabetes. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Insulina humana regular 100ui/ml - para o tratamento de diabetes. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Glibenclamida 5mg - para o tratamento de diabetes. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Cloridrato de metformina 850mg ação prolongada- para o tratamento de diabetes. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Cloridrato de metformina 500mg ação prolongada- para o tratamento de diabetes. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Cloridrato de metformina 500mg - para o tratamento de diabetes. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Sulfato de salbutamol 5mcg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa. por Reprodução
Absorventes higiênicos - para a dignidade menstrual. Imagem meramente ilustrativa por Imagem: Yekatseryna Netuk | Shutterstock
Fralda geriátrica por Reprodução
Dipropionato de beclometasona 50mcg - para o tratamento de rinite. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Budesonida 64mcg - para o tratamento de rinite. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Maleato de timolol 2,5mg - para o tratamento de glaucoma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Budesonida 32mcg - para o tratamento de rinite. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Maleato de timolol 5mg - para o tratamento de glaucoma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Furosemida 40mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Succinato de metoprolol 25mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Espironolactona 25mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Losartana potássica 50mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Maleato de enalapril 10mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Hidroclorotiazida 25mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Cloridrato de propanolol 40mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Besilato de anlodipino 5mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Atenolol 25mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Captopril 25mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Carbidopa 25mg + levodopa 250mg - para o tratamento da doença de Parkinson. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Cloridrato de benserazida 25mg + levodopa 100mg - para o tratamento da doença de Parkinson. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Alendronato de sódio 70mg - para o tratamento de osteoporose. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Sinvastatina 40mg - para o tratamento de colesterol. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Sinvastatina 10mg - para o tratamento de colesterol. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Sinvastatina 20mg - para o tratamento de colesterol. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Enantato de noretisterona 50mg + valerato de estradiol 5 mg - anticoncepcional. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Levonorgestrel 0,15mg + etinilestradiol 0,03 mg - anticoncepcional. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Norestisterona 0,35 mg - anticoncepcional. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Acetato de medroxiprogesterona 150mg - anticoncepcional. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
1 de 41
Dipropionato de beclometasona 200mcg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução

Anti-histamínicos antigos ainda muito utilizados

Entre os medicamentos que merecem atenção estão os anti-histamínicos de primeira geração, como os que contêm difenidramina e clorfeniramina. Eles são amplamente usados no tratamento de alergias, gripes, resfriados e também aparecem em fórmulas para auxiliar o sono.

Apesar de parecerem inofensivos por estarem disponíveis sem prescrição, esses medicamentos podem provocar reações mais intensas em idosos. O uso contínuo ou inadequado pode trazer consequências que vão além do alívio dos sintomas iniciais.

Efeitos que vão além do desconforto

Esses anti-histamínicos podem causar confusão, visão embaçada e dificuldade para urinar. Em pessoas mais velhas, esses efeitos tendem a ser mais acentuados, interferindo na rotina e aumentando a dependência de ajuda externa.

Além disso, sintomas como boca seca e constipação podem agravar problemas já existentes, tornando o dia a dia mais cansativo e desconfortável. Pequenos efeitos, quando somados, podem comprometer o bem-estar geral.

Relaxantes musculares exigem cautela especial

Outro grupo que merece atenção são os relaxantes musculares, como ciclobenzaprina, metocarbamol e carisoprodol. Esses medicamentos costumam ser prescritos para dores e espasmos musculares, mas seu uso em idosos requer cuidado.

Em adultos mais velhos, esses remédios podem não oferecer benefícios significativos e, ao mesmo tempo, aumentar o risco de efeitos adversos. Por isso, a avaliação médica é fundamental antes de iniciar ou manter o uso.

Riscos associados ao uso prolongado

Os relaxantes musculares podem provocar tontura, sonolência e confusão, fatores que aumentam consideravelmente o risco de quedas. Em idosos, uma queda pode ter consequências sérias, como fraturas e perda de autonomia.

Além disso, esses medicamentos também podem causar constipação e dificuldade para urinar, tornando o acompanhamento profissional essencial para evitar complicações desnecessárias.

Mais recentes

Imagem - O peso que travava a vida de 3 signos finalmente se dissolve e abre espaço para dias mais leves

O peso que travava a vida de 3 signos finalmente se dissolve e abre espaço para dias mais leves
Imagem - O universo responde e abençoa Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes depois de escolhas feitas com coragem

O universo responde e abençoa Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes depois de escolhas feitas com coragem
Imagem - Uma nova energia começa a se mover e impacta todos os signos

Uma nova energia começa a se mover e impacta todos os signos

MAIS LIDAS

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
01

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo

Imagem - Resultado da Lotomania 2872, desta quarta-feira (7)
02

Resultado da Lotomania 2872, desta quarta-feira (7)

Imagem - Resultado da Quina 6921, desta quarta-feira (7)
03

Resultado da Quina 6921, desta quarta-feira (7)

Imagem - Carta A Chave domina o Baralho Cigano desta quinta-feira (8): soluções se revelam e decisões destravam caminhos
04

Carta A Chave domina o Baralho Cigano desta quinta-feira (8): soluções se revelam e decisões destravam caminhos