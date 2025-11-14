Michelle Barros revela que ‘marido’ nunca existiu e explica estratégia após romance com Shia em ‘A Fazenda 17’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 10:01
A participação de Michelle Barros em A Fazenda 17 ganhou um novo capítulo depois que a jornalista decidiu esclarecer, fora do reality, a polêmica em torno do suposto “casamento” citado por ela dentro do programa. Após viver um envolvimento com Shia Phoenix e ser acusada de traição, Michelle contou, em entrevista ao Link Podcast, que nunca foi casada, e que a história surgiu como uma forma de escapar da pressão do público.
“Eu não sou casada, eu não tenho união estável. Eu vivi com uma pessoa durante anos, num relacionamento de idas e vindas. As pessoas começaram a me cobrar, e para pararem de falar, eu disse: ‘Ele é meu marido’. Por conveniência, falei isso no SuperPop e, naquele momento, acabei repetindo o erro”, afirmou a comunicadora.
Michelle Barros
Segundo Michelle, o relacionamento citado já estava encerrado quando ela entrou em A Fazenda 17, embora ainda existisse um vínculo emocional. A jornalista também confirmou que levou uma foto do ex-companheiro para o confinamento, mas se arrepende da exposição.
Michelle Barros e Shia Phoenix
“Eu não deveria ter feito isso. Eu expus a pessoa. Me arrependo por ter falado que era, porque não sou”, completou.
A revelação movimentou as redes sociais e reacendeu o debate entre fãs do reality, que acompanharam a aproximação intensa entre Michelle e Shia Phoenix durante o programa. A jornalista reforçou que não mantém nenhum vínculo civil com o ex e que a narrativa do “marido” foi apenas uma tentativa mal calculada de fugir do escrutínio das redes.