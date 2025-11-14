Acesse sua conta
Michelle Barros revela que ‘marido’ nunca existiu e explica estratégia após romance com Shia em ‘A Fazenda 17’

Jornalista admite que usou o termo para evitar cobranças e diz que relacionamento já estava encerrado antes do reality

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 10:01

Michelle Barros admite que nunca foi casada e explica mentira citada em A Fazenda 17 Crédito: Reprodução

A participação de Michelle Barros em A Fazenda 17 ganhou um novo capítulo depois que a jornalista decidiu esclarecer, fora do reality, a polêmica em torno do suposto “casamento” citado por ela dentro do programa. Após viver um envolvimento com Shia Phoenix e ser acusada de traição, Michelle contou, em entrevista ao Link Podcast, que nunca foi casada, e que a história surgiu como uma forma de escapar da pressão do público.

“Eu não sou casada, eu não tenho união estável. Eu vivi com uma pessoa durante anos, num relacionamento de idas e vindas. As pessoas começaram a me cobrar, e para pararem de falar, eu disse: ‘Ele é meu marido’. Por conveniência, falei isso no SuperPop e, naquele momento, acabei repetindo o erro”, afirmou a comunicadora.

Michelle Barros deixou A Fazenda 17 após eliminação dupla com Shia Phoenix
A jornalista foi eliminada com apenas 5,18% dos votos do público no reality da Record
Dentro da casa, Michelle se destacou por sua personalidade forte e embates com outros peões
O relacionamento com Shia Phoenix dividiu opiniões e influenciou a trajetória da participante
Michelle Barros deixou A Fazenda 17 após eliminação dupla com Shia Phoenix

Segundo Michelle, o relacionamento citado já estava encerrado quando ela entrou em A Fazenda 17, embora ainda existisse um vínculo emocional. A jornalista também confirmou que levou uma foto do ex-companheiro para o confinamento, mas se arrepende da exposição.

Michelle Barros e Shia Phoenix
Michelle Barros e Shia Phoenix
Michelle Barros e Shia Phoenix
Michelle Barros é defendida por aliados após boato de traição em A Fazenda 17.
Michelle Barros e Shia Phoenix

“Eu não deveria ter feito isso. Eu expus a pessoa. Me arrependo por ter falado que era, porque não sou”, completou.

A revelação movimentou as redes sociais e reacendeu o debate entre fãs do reality, que acompanharam a aproximação intensa entre Michelle e Shia Phoenix durante o programa. A jornalista reforçou que não mantém nenhum vínculo civil com o ex e que a narrativa do “marido” foi apenas uma tentativa mal calculada de fugir do escrutínio das redes.

