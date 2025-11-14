FAKE NEWS

Michelle Barros revela que ‘marido’ nunca existiu e explica estratégia após romance com Shia em ‘A Fazenda 17’

Jornalista admite que usou o termo para evitar cobranças e diz que relacionamento já estava encerrado antes do reality

Heider Sacramento

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 10:01

Michelle Barros admite que nunca foi casada e explica mentira citada em A Fazenda 17 Crédito: Reprodução

A participação de Michelle Barros em A Fazenda 17 ganhou um novo capítulo depois que a jornalista decidiu esclarecer, fora do reality, a polêmica em torno do suposto “casamento” citado por ela dentro do programa. Após viver um envolvimento com Shia Phoenix e ser acusada de traição, Michelle contou, em entrevista ao Link Podcast, que nunca foi casada, e que a história surgiu como uma forma de escapar da pressão do público.

“Eu não sou casada, eu não tenho união estável. Eu vivi com uma pessoa durante anos, num relacionamento de idas e vindas. As pessoas começaram a me cobrar, e para pararem de falar, eu disse: ‘Ele é meu marido’. Por conveniência, falei isso no SuperPop e, naquele momento, acabei repetindo o erro”, afirmou a comunicadora.

Segundo Michelle, o relacionamento citado já estava encerrado quando ela entrou em A Fazenda 17, embora ainda existisse um vínculo emocional. A jornalista também confirmou que levou uma foto do ex-companheiro para o confinamento, mas se arrepende da exposição.

“Eu não deveria ter feito isso. Eu expus a pessoa. Me arrependo por ter falado que era, porque não sou”, completou.