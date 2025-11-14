Acesse sua conta
GIANA abraça nostalgia dos anos 2000 e lança seu primeiro álbum 'FELÍDIA'

Projeto chega em 18 de novembro com 12 faixas que misturam vulnerabilidade, pop dançante e identidade própria

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 09:30

GIANA lança “FELÍDIA”, álbum inspirado nos anos 2000 e marcado por força e identidade Crédito: Divulgação

GIANA está pronta para inaugurar uma nova fase na carreira. A artista lança no dia 18 de novembro seu aguardado álbum de estreia, FELÍDIA, um trabalho que mergulha na estética vibrante, divertida e emocional dos anos 2000, período que moldou sua personalidade musical e visual.

Em seu primeiro disco, GIANA assina uma coleção de 12 faixas que passeiam entre o pop dançante e momentos mais íntimos, explorando um vocal expressivo e arranjos que resgatam produções clássicas da década. Para ela, o álbum marca a realização de um sonho antigo.

“Eu nunca me senti tão realizada fazendo algo. Fiz o que eu sempre quis fazer, do meu jeito, sem pensar em sucesso ou fracasso. Fiz por amor, pensando nas músicas que eu sempre gostei de ouvir e que realmente me emocionam”, diz a cantora.

FELÍDIA

O repertório reúne tudo o que acompanhou a formação musical da artista: batidas pop, influências de rappers dos anos 2000, força emocional e relatos sinceros sobre amores, frustrações, saudade e diversão.

“Eu já sofri muito por amor (risos), e isso aparece nas faixas mais densas. Mas eu também sou muito festeira, então não podia deixar de fora um lado mais leve e divertido, com músicas que têm aquela pegada diva pop dos anos 2000”, completa.

