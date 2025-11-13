Acesse sua conta
Escandurras se une a Carlinhos Brown em nova música que celebra a Bahia

Encontro rende “Bahia Brincante”, homenagem ao samba de roda gravada em estúdio

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 11:24

Escandurras se une a Carlinhos Brown em nova música que celebra a Bahia
Escandurras se une a Carlinhos Brown em nova música que celebra a Bahia Crédito: Reprodução

A cena musical baiana acaba de ganhar um encontro de peso. Filipe Escandurras gravou uma nova faixa ao lado de Carlinhos Brown, no estúdio Ilha dos Sapos, em Salvador. A música, intitulada “Bahia Brincante”, é uma homenagem ao samba de roda e às tradições que moldam a identidade cultural do estado.

Composição de Brown, a faixa nasceu do desejo do artista de registrar a energia que viu no Sambadurras, projeto comandado por Escandurras. Segundo o cantor, o convite chegou de maneira direta e carinhosa.

Carlinhos Brown lança camarote

Sócios do Summit de Negócios Made in Bahia ao lado de Carlinhos Brown por Semente Films
Carlinhos Brown, Fernanda Lacorte e Tuca Zamaroni por Semente Films
Carlinhos Brown apresenta camarote inspirado no samba de roda por Semente Films
Tuca Zamaroni e Lícia Fábio por Semente Films
1 de 4
Sócios do Summit de Negócios Made in Bahia ao lado de Carlinhos Brown por Semente Films

“Brown me ligou e me chamou pra cantar esse samba com ele. Ele tinha acabado de compor e mandou pra mim. Trocamos algumas ideias e gravamos juntos aqui no estúdio dele. Ele acompanha meu trabalho e, quando me viu cantando esse samba, quis registrar. É uma música que fala da Bahia, mas também da coletividade e desse chamado para que todo mundo participe do movimento do samba de roda”, disse Escandurras.

“Bahia Brincante” será lançada em breve nas plataformas digitais e promete reforçar a força do encontro entre gerações e sons que marcam a música produzida na Bahia.

