COLABORAÇÃO INÉDITA

Escandurras se une a Carlinhos Brown em nova música que celebra a Bahia

Encontro rende “Bahia Brincante”, homenagem ao samba de roda gravada em estúdio

Heider Sacramento

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 11:24

Escandurras se une a Carlinhos Brown em nova música que celebra a Bahia Crédito: Reprodução

A cena musical baiana acaba de ganhar um encontro de peso. Filipe Escandurras gravou uma nova faixa ao lado de Carlinhos Brown, no estúdio Ilha dos Sapos, em Salvador. A música, intitulada “Bahia Brincante”, é uma homenagem ao samba de roda e às tradições que moldam a identidade cultural do estado.

Composição de Brown, a faixa nasceu do desejo do artista de registrar a energia que viu no Sambadurras, projeto comandado por Escandurras. Segundo o cantor, o convite chegou de maneira direta e carinhosa.

“Brown me ligou e me chamou pra cantar esse samba com ele. Ele tinha acabado de compor e mandou pra mim. Trocamos algumas ideias e gravamos juntos aqui no estúdio dele. Ele acompanha meu trabalho e, quando me viu cantando esse samba, quis registrar. É uma música que fala da Bahia, mas também da coletividade e desse chamado para que todo mundo participe do movimento do samba de roda”, disse Escandurras.