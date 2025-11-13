Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Avenida Brasil 2 vem aí? Veja tudo o que já sabemos sobre a continuação da novela

Rumores, entrevistas e movimentações internas da Globo indicam que a sequência da novela pode estrear em 2027

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 06:32

Elenco comenta rumores e aumenta a expectativa por uma possível continuação de Avenida Brasil
Elenco comenta rumores e aumenta a expectativa por uma possível continuação de Avenida Brasil Crédito: Divulgação/TV Globo

A possibilidade de uma continuação de Avenida Brasil voltou a incendiar o público noveleiro. Treze anos após a estreia da trama de João Emanuel Carneiro, a Globo avalia produzir uma sequência que deve chegar ao ar em 2027, segundo informações de bastidores e declarações do próprio elenco. Apesar do burburinho, a emissora ainda não confirma oficialmente elenco, sinopse ou data de estreia.

Os primeiros sinais surgiram após movimentações internas da Globo e reportagens que apontam que a continuação já teria interesse internacional garantido, algo que reforça o peso comercial do projeto. A ideia seria repetir o fenômeno global que Avenida Brasil representou em mais de cem países.

Enquanto isso, atores importantes começaram a se manifestar sobre a possibilidade de retorno. Adriana Esteves, intérprete da icônica Carminha, afirmou que toparia participar. “Eu topo”, disse, indicando entusiasmo se o convite vier de João Emanuel Carneiro.

Do outro lado, Eliane Giardini revelou que considera o projeto “uma história que marcou época”, mas admitiu receio. “Tenho um pouco de medo”, confessou. Logo depois, ela esclareceu que não recebeu qualquer comunicado oficial da Globo sobre a escalação.

Avenida Brasil

Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
1 de 9
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo

Débora Falabella, a Nina, também comentou o assunto. A atriz afirmou que não foi procurada até o momento, mas avaliou a ideia com carinho. “Não recebi convite oficial”, disse, reforçando que vê a personagem com afeto e não descartaria uma possível volta.

Cauã Reymond, o Jorginho, seguiu a mesma linha. Ele contou que acompanha as notícias “pela internet, como todo mundo” e destacou que mexer em uma obra tão querida “é um desafio enorme”.

Leia mais

Como será a continuação de Avenida Brasil mais de 13 anos depois

Adriana Esteves e Murilo Benício aceitam participar de ‘Avenida Brasil 2’, diz jornalista

Globo prepara ‘Avenida Brasil 2’ em nova fase com Carminha e Tufão, diz colunista

Já José de Abreu descartou participação na sequência. “Não entraram em contato comigo, não toparia e creio que nem João Emanuel Carneiro toparia fazer”, declarou, sinalizando que deve ficar de fora.

Apesar do interesse de parte do elenco, a Globo mantém postura cautelosa e afirma que o projeto está em avaliação. Fontes apontam que a produção estaria em pré-desenvolvimento, mas nenhuma das etapas como roteiro, escalação completa, início de gravações ou lançamento, foi oficialmente confirmada.

Com declarações espontâneas, movimentações nos bastidores e uma base de fãs que transformou Avenida Brasil em fenômeno cultural, a expectativa cresce. Resta saber se a continuação seguirá como rumor, ou se a vingança mais marcante do horário nobre ganhará um novo capítulo.

Leia mais

Imagem - Vida de luxo, traições e reviravoltas: relembre o conturbado relacionamento de Belo e Viviane Araújo

Vida de luxo, traições e reviravoltas: relembre o conturbado relacionamento de Belo e Viviane Araújo

Imagem - Tarot desta quinta (13 de novembro) aponta chuva de prosperidade financeira e virada da sorte para os signos

Tarot desta quinta (13 de novembro) aponta chuva de prosperidade financeira e virada da sorte para os signos

Imagem - Mistério revelado: estátua de ‘Três Graças’ esconde segredo ligado a artista que pode mudar o rumo da trama

Mistério revelado: estátua de ‘Três Graças’ esconde segredo ligado a artista que pode mudar o rumo da trama

Tags:

tv Globo Novela Avenida Brasil

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Calcinha Preta: Carlinhos Maia entra na treta, pressiona Silvânia Aquino e sai em defesa de O’hara Ravick

Calcinha Preta: Carlinhos Maia entra na treta, pressiona Silvânia Aquino e sai em defesa de O’hara Ravick
Imagem - Vai jogar na loteria? Veja que números não podem faltar no jogo de cada signo hoje (13 de novembro)

Vai jogar na loteria? Veja que números não podem faltar no jogo de cada signo hoje (13 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta (13 de novembro) é O Livro: dia de revelações e descobertas importantes
01

Carta do Baralho Cigano desta quinta (13 de novembro) é O Livro: dia de revelações e descobertas importantes

Imagem - Sem jogar desde 2024, ex-Bahia é dispensado de time da Série B
02

Sem jogar desde 2024, ex-Bahia é dispensado de time da Série B

Imagem - Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 6,9 mil
03

Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 6,9 mil

Imagem - Pai e filho são presos por estupro coletivo em estacionamento de Salvador
04

Pai e filho são presos por estupro coletivo em estacionamento de Salvador