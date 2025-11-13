TELEVISÃO

Avenida Brasil 2 vem aí? Veja tudo o que já sabemos sobre a continuação da novela

Rumores, entrevistas e movimentações internas da Globo indicam que a sequência da novela pode estrear em 2027

Heider Sacramento

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 06:32

Elenco comenta rumores e aumenta a expectativa por uma possível continuação de Avenida Brasil Crédito: Divulgação/TV Globo

A possibilidade de uma continuação de Avenida Brasil voltou a incendiar o público noveleiro. Treze anos após a estreia da trama de João Emanuel Carneiro, a Globo avalia produzir uma sequência que deve chegar ao ar em 2027, segundo informações de bastidores e declarações do próprio elenco. Apesar do burburinho, a emissora ainda não confirma oficialmente elenco, sinopse ou data de estreia.

Os primeiros sinais surgiram após movimentações internas da Globo e reportagens que apontam que a continuação já teria interesse internacional garantido, algo que reforça o peso comercial do projeto. A ideia seria repetir o fenômeno global que Avenida Brasil representou em mais de cem países.

Enquanto isso, atores importantes começaram a se manifestar sobre a possibilidade de retorno. Adriana Esteves, intérprete da icônica Carminha, afirmou que toparia participar. “Eu topo”, disse, indicando entusiasmo se o convite vier de João Emanuel Carneiro.

Do outro lado, Eliane Giardini revelou que considera o projeto “uma história que marcou época”, mas admitiu receio. “Tenho um pouco de medo”, confessou. Logo depois, ela esclareceu que não recebeu qualquer comunicado oficial da Globo sobre a escalação.

Débora Falabella, a Nina, também comentou o assunto. A atriz afirmou que não foi procurada até o momento, mas avaliou a ideia com carinho. “Não recebi convite oficial”, disse, reforçando que vê a personagem com afeto e não descartaria uma possível volta.

Cauã Reymond, o Jorginho, seguiu a mesma linha. Ele contou que acompanha as notícias “pela internet, como todo mundo” e destacou que mexer em uma obra tão querida “é um desafio enorme”.

Já José de Abreu descartou participação na sequência. “Não entraram em contato comigo, não toparia e creio que nem João Emanuel Carneiro toparia fazer”, declarou, sinalizando que deve ficar de fora.

Apesar do interesse de parte do elenco, a Globo mantém postura cautelosa e afirma que o projeto está em avaliação. Fontes apontam que a produção estaria em pré-desenvolvimento, mas nenhuma das etapas como roteiro, escalação completa, início de gravações ou lançamento, foi oficialmente confirmada.