Últimos capítulos de 'Vale Tudo': veja resumo dos capítulos de 06 a 17 de outubro

Novela terá desfechos inesperados, prisão, assassino revelado e muito mais

Fernanda Varela

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 19:14

Vale Tudo Crédito: Divulgação

Vale Tudo chegou na sua reta final. Os próximos capítulos da novela, que acaba em duas semanas, estão cheios de mistério, tensão e reviravoltas. A trama é exibida sempre às 21h20 (horário de Brasília), após o Jornal Nacional. A exceção é na quarta-feira, quando a Globo transmite o futebol e, por isso, a novela vai ao ar às 20h35.

*Os resumos dos capítulos de 13 a 17 de outubro foram divulgados extraoficialmente. Pode haver mudanças.

06 de outubro (segunda-feira)

Raquel confessa a Ivan que teme que Maria de Fátima atente contra Odete. Celina se preocupa com o sumiço de Heleninha. Odete passa as últimas orientações para Consuêlo antes de viajar. Odete fica surpresa ao saber que Maria de Fátima está viva. Marco Aurélio, Maria de Fátima e César têm planos em relação a Odete. Odete recebe uma pessoa em seu quarto.

07 de outubro (terça-feira)

Odete é encontrada morta em seu quarto de hotel. Raquel e Ivan desconfiam de Maria de Fátima. Freitas recebe uma ligação informando sobre a morte de Odete. Afonso e Heleninha indicam Marco Aurélio para substituir Odete na presidência da TCA. Depois de olhar as imagens das câmeras de segurança do hotel, o delegado Mauro identifica as pessoas suspeitas de terem tirado a vida de Odete.

08 de outubro (quarta-feira)

Todos se arrumam para o enterro de Odete. Marco Aurélio tenta tranquilizar Leila. Raquel e Poliana comemoram um novo contrato com uma empresa multinacional. Bartolomeu pede para Fernanda prestar atenção às pessoas durante a cerimônia do enterro de Odete. Consuelo estranha a atitude de Freitas de entrar na sala de Odete. Maria de Fátima e César trocam acusações pela morte de Odete. Marco Aurélio diz a Leila que ela precisa confiar nele. O delegado Mauro inicia os depoimentos sobre o assassinato de Odete.

09 de outubro (quinta-feira)

Suspeitos pela morte de Odete dão seus depoimentos.

10 de outubro (sexta-feira)

Daniela é contratada pela Paladar como advogada. Marco Aurélio e Leila vislumbram assumir a TCA. Maria de Fátima é ameaçada de despejo e é cancelada nas redes sociais. Cecilia e Laís descobrem uma informação importante sobre Luiz. César despreza Maria de Fátima. Raquel aconselha Maria de Fátima a arrumar um emprego. Leonardo tem uma convulsão e desmaia.

11 de outubro (sábado)

Celina avisa a Afonso e Solange que os exames de Leonardo estão bons e que o transplante será realizado. Sardinha debocha de Maria de Fátima quando ela pede emprego na Tomorrow. Raquel se nega a contratar Maria de Fátima para trabalhar na Paladar. Maria de Fátima deixa o apart-hotel. Daniela e Luciano se casam. Solange avisa a Afonso que Leonardo sofreu nova convulsão. Fernando acalma Solange.

13 de outubro (segunda-feira)

Fátima trabalha revoltada na padaria. Marco Aurélio é observado por Freitas em mais uma negociação. Raquel se reúne com amigos, enquanto Heleninha, embriagada, chama atenção no bar. Consuêlo é surpreendida por Marieta após descobrir informações comprometedoras.

14 de outubro (terça-feira)

Em flashback, César aparece com Fátima em um hotel. Freitas conversa com Eugênio e aumenta as suspeitas sobre Marco Aurélio. Ivan mostra a Bruno fotos da nova casa. Cresce a tensão em torno do paradeiro do assassino de Odete.

15 de outubro (quarta-feira)

Heleninha surge em flashback com Odete, seguida por Celina no mesmo quarto. Raquel recebe Ivan em casa, enquanto César e Olavo conversam no hotel. Heleninha é presa acusada da morte da mãe, mas solta por falta de provas.

16 de outubro (quinta-feira)

Consuêlo e Marieta revelam fraudes da TCA. Raquel e Ivan recebem Fátima e Salvadorzinho em sua nova casa. Marco Aurélio tenta fugir do país com Leila e Bruno. No aeroporto, faz o gesto da ‘banana para o Brasil, mas o jatinho é interceptado antes da decolagem e ele acaba preso.

ÚLTIMO CAPÍTULO - 17 de outubro (sexta-feira)