Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Últimos capítulos de 'Vale Tudo': veja resumo dos capítulos de 06 a 17 de outubro

Novela terá desfechos inesperados, prisão, assassino revelado e muito mais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 19:14

Vale Tudo
Vale Tudo Crédito: Divulgação

Vale Tudo chegou na sua reta final. Os próximos capítulos da novela, que acaba em duas semanas, estão cheios de mistério, tensão e reviravoltas. A trama é exibida sempre às 21h20 (horário de Brasília), após o Jornal Nacional. A exceção é na quarta-feira, quando a Globo transmite o futebol e, por isso, a novela vai ao ar às 20h35.

*Os resumos dos capítulos de 13 a 17 de outubro foram divulgados extraoficialmente. Pode haver mudanças.

Erros em Vale Tudo

Em erro bizarro, Afonso aparece com três mãos por Reprodução/TV Globo
Fátima (Bella Campos) gravou vídeo na vertical para os seguidores por Reprodução
Vídeo apareceu na horizontal por Reprodução
César (Cauã Reymond) apareceu conversando com a capinha do celular vazia por Reprodução
'Site de notícias' era um PDF por Reprodução
Imagens dos bastidores de outro programa do Grupo Globo 'invadiram' a novela por Reprodução
Raquel (Taís Araujo) joga crisântemos brancos no caixão por Reprodução
Flores viram 'magicamente' uma única rosa branca por Reprodução
Copo de Odete Roitman (Debora Bloch) virou uma xícara por Reprodução
César (Cauã Reymond) foi seguido por mulher em cena por Reprodução
1 de 10
Em erro bizarro, Afonso aparece com três mãos por Reprodução/TV Globo

06 de outubro (segunda-feira)

Raquel confessa a Ivan que teme que Maria de Fátima atente contra Odete. Celina se preocupa com o sumiço de Heleninha. Odete passa as últimas orientações para Consuêlo antes de viajar. Odete fica surpresa ao saber que Maria de Fátima está viva. Marco Aurélio, Maria de Fátima e César têm planos em relação a Odete. Odete recebe uma pessoa em seu quarto.

07 de outubro (terça-feira)

Odete é encontrada morta em seu quarto de hotel. Raquel e Ivan desconfiam de Maria de Fátima. Freitas recebe uma ligação informando sobre a morte de Odete. Afonso e Heleninha indicam Marco Aurélio para substituir Odete na presidência da TCA. Depois de olhar as imagens das câmeras de segurança do hotel, o delegado Mauro identifica as pessoas suspeitas de terem tirado a vida de Odete.

Leia mais

Imagem - Alice Wegmann e Humberto Carrão gravam cenas finais de 'Vale Tudo' em praia carioca; veja fotos

Alice Wegmann e Humberto Carrão gravam cenas finais de 'Vale Tudo' em praia carioca; veja fotos

Imagem - VOTE: Quem será o responsável pela morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'?

VOTE: Quem será o responsável pela morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'?

Imagem - Calendário de 'Vale Tudo' revela todos os acontecimentos dos últimos capítulos

Calendário de 'Vale Tudo' revela todos os acontecimentos dos últimos capítulos

08 de outubro (quarta-feira)

Todos se arrumam para o enterro de Odete. Marco Aurélio tenta tranquilizar Leila. Raquel e Poliana comemoram um novo contrato com uma empresa multinacional. Bartolomeu pede para Fernanda prestar atenção às pessoas durante a cerimônia do enterro de Odete. Consuelo estranha a atitude de Freitas de entrar na sala de Odete. Maria de Fátima e César trocam acusações pela morte de Odete. Marco Aurélio diz a Leila que ela precisa confiar nele. O delegado Mauro inicia os depoimentos sobre o assassinato de Odete.

09 de outubro (quinta-feira)

Suspeitos pela morte de Odete dão seus depoimentos.

10 de outubro (sexta-feira)

Daniela é contratada pela Paladar como advogada. Marco Aurélio e Leila vislumbram assumir a TCA. Maria de Fátima é ameaçada de despejo e é cancelada nas redes sociais. Cecilia e Laís descobrem uma informação importante sobre Luiz. César despreza Maria de Fátima. Raquel aconselha Maria de Fátima a arrumar um emprego. Leonardo tem uma convulsão e desmaia.

11 de outubro (sábado)

Celina avisa a Afonso e Solange que os exames de Leonardo estão bons e que o transplante será realizado. Sardinha debocha de Maria de Fátima quando ela pede emprego na Tomorrow. Raquel se nega a contratar Maria de Fátima para trabalhar na Paladar. Maria de Fátima deixa o apart-hotel. Daniela e Luciano se casam. Solange avisa a Afonso que Leonardo sofreu nova convulsão. Fernando acalma Solange.

13 de outubro (segunda-feira)

Fátima trabalha revoltada na padaria. Marco Aurélio é observado por Freitas em mais uma negociação. Raquel se reúne com amigos, enquanto Heleninha, embriagada, chama atenção no bar. Consuêlo é surpreendida por Marieta após descobrir informações comprometedoras.

14 de outubro (terça-feira)

Em flashback, César aparece com Fátima em um hotel. Freitas conversa com Eugênio e aumenta as suspeitas sobre Marco Aurélio. Ivan mostra a Bruno fotos da nova casa. Cresce a tensão em torno do paradeiro do assassino de Odete.

15 de outubro (quarta-feira)

Heleninha surge em flashback com Odete, seguida por Celina no mesmo quarto. Raquel recebe Ivan em casa, enquanto César e Olavo conversam no hotel. Heleninha é presa acusada da morte da mãe, mas solta por falta de provas.

16 de outubro (quinta-feira)

Consuêlo e Marieta revelam fraudes da TCA. Raquel e Ivan recebem Fátima e Salvadorzinho em sua nova casa. Marco Aurélio tenta fugir do país com Leila e Bruno. No aeroporto, faz o gesto da ‘banana para o Brasil, mas o jatinho é interceptado antes da decolagem e ele acaba preso.

ÚLTIMO CAPÍTULO - 17 de outubro (sexta-feira)

Marco Aurélio aparece usando tornozeleira eletrônica. O assassino de Odete é finalmente revelado. Raquel se casa com Ivan, Afonso se cura com a ajuda de Leonardo e celebra o nascimento dos gêmeos. Já Fátima dá um novo golpe do baú com o apoio de César e retoma sua vida de luxo.

Tags:

tv Globo Novelas Globo Novela Vale Tudo Mortes em Vale Tudo Odete Roitman Morte de Odete Roitman Rede Globo Novelas da Rede Globo

Mais recentes

Imagem - Declaração para Virginia? Veja o que Vini Jr disse após marcar gol pelo Real Madrid

Declaração para Virginia? Veja o que Vini Jr disse após marcar gol pelo Real Madrid
Imagem - A Fazenda 17: Rayane faz as pazes com Carol e sai em defesa da ex-Miss Bumbum após insulto de Gui Boury

A Fazenda 17: Rayane faz as pazes com Carol e sai em defesa da ex-Miss Bumbum após insulto de Gui Boury
Imagem - Dia de São Francisco de Assis: orações para pedir proteção ao seu bichinho antes de dormir

Dia de São Francisco de Assis: orações para pedir proteção ao seu bichinho antes de dormir

MAIS LIDAS

Imagem - Influenciador baiano com mais de 1 milhão de seguidores morre em acidente de carro
01

Influenciador baiano com mais de 1 milhão de seguidores morre em acidente de carro

Imagem - PM é baleado após polícia ser chamada para ocorrência de violência contra mulher em Salvador
02

PM é baleado após polícia ser chamada para ocorrência de violência contra mulher em Salvador

Imagem - Tarot de sábado (4): veja a carta, o recado e dica reservados para os 12 signos
03

Tarot de sábado (4): veja a carta, o recado e dica reservados para os 12 signos

Imagem - Prédios com teleférico, píer e nomes de empresários: os 10 edifícios mais luxuosos de Salvador, onde morar custa R$ 10 mi
04

Prédios com teleférico, píer e nomes de empresários: os 10 edifícios mais luxuosos de Salvador, onde morar custa R$ 10 mi