Dia de São Francisco de Assis: orações para pedir proteção ao seu bichinho antes de dormir

No Dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais, fiéis dedicam preces especiais para pedir proteção e saúde aos pets

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 19:53

Cachorros sem raça definida
Crédito: Reprodução | Internet

Neste sábado (4), é celebrado o Dia de São Francisco de Assis, conhecido como o santo padroeiro dos animais e protetor da natureza. A data, marcada por bênçãos em igrejas e celebrações em todo o país, inspira tutores a fazerem orações de gratidão e proteção por seus animais de estimação. Antes de dormir, muitos dedicam um momento de fé pedindo que o santo olhe por seus companheiros de quatro patas, garantindo-lhes saúde, alegria e paz.

As quedas de cães e gatos são comuns, e os tutores precisam estar atentos aos sinais de desconforto (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock

São Francisco de Assis é lembrado por seu amor incondicional por todas as criaturas. Segundo os relatos, ele via nos animais a pureza da criação divina e acreditava que cada ser tinha um propósito sagrado. As orações abaixo podem ser feitas todas as noites, como forma de agradecer pela vida dos pets e pedir que o santo continue os protegendo de todo mal.

Oração de proteção para os animais

“São Francisco de Assis, amigo dos animais e guardião da criação, peço que estenda suas mãos de luz sobre meu pet. Que ele seja abençoado com saúde, alegria e longa vida. Afasta de nós toda doença, acidente e sofrimento. Que seu exemplo de amor e compaixão inspire em mim o cuidado e o respeito por todas as criaturas. Amém.”

Oração de agradecimento pela vida do seu pet

“Senhor Deus, por intercessão de São Francisco de Assis, agradeço pela vida do meu animalzinho. Obrigado por sua companhia fiel, por seu carinho e pela paz que traz ao meu lar. Que São Francisco continue a guiar seus passos e a envolvê-lo com sua proteção divina. Que nunca lhe falte amor, alimento e abrigo. Amém.”

Oração para animais doentes ou desaparecidos

“São Francisco de Assis, protetor dos que sofrem, entrego a ti todos os animais que estão doentes ou perdidos. Que tua luz os alcance onde estiverem, trazendo cura, consolo e o reencontro com seus tutores. Fortalece também o coração de quem ama e espera, renovando a fé e a esperança. Amém.”

As orações podem ser feitas individualmente ou em família, em um ambiente tranquilo, antes de dormir. Muitos fiéis também acendem uma vela branca ou colocam a foto do pet ao lado de uma imagem de São Francisco, como símbolo de fé e devoção. Neste Dia de São Francisco de Assis, a data é um convite para lembrar que amar e proteger os animais é também um ato de espiritualidade e gratidão à vida.

