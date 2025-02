PETS

Pensando em ter um cachorro? Veja 10 motivos para ter um pet em casa

Mas fique atento, pois é necessário alguns pré-requisitos para ter animais em casa

Quem tem cachorro sabe: não existe companhia mais gostosa e mais leal nesse mundo. Mas os motivos para ter um pet em casa, desde que você tenha condição para isso, é muito bom. Alguns requisitos básicos são: ter tempo para as necessidades básicas do cachorro (passeio, brincadeiras, cuidados), ter paciência, ter condições financeiras para alimentação, veterinário e demais demandas.>

Ter um cachorro pode incentivar você a se exercitar mais, seja caminhando, correndo ou brincando com ele. De quebra, ainda daz você sair um pouco do sofá!>

Redução do estresse e da depressão >

Estudos mostram que a presença de um cachorro em casa pode ajudar a diminuir os níveis de ansiedade e estresse. Para isso, é fundamental que o animal tenha todas as suas necessidades básicas supridas. Um animal com fome, privado de passeio ou que fica sozinho o tempo inteiro provavelmente terá ansiedade e estresse.>

Além disso, no caso de idosos, estudos apontam que eles melhoram a qualidade de vida dos tutores e diminuem, sim, a chance de apresentarem a condição. No caso dos idosos, contudo, é preciso cuidado, já que os cachorros também estão associados a um aumento no risco de quedas.>