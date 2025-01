DICAS PARA OS PETS

8 frutas refrescantes que você pode oferecer ao seu cachorro nesse verão

Frutas cítricas e com efeito laxativo devem ser evitadas

Anna Luiza Santos

Publicado em 14 de janeiro de 2025 às 19:50

Alguns sabores costumam agradar o paladar dos cachorros (Imagem: Ellina Balioz | Shutterstock) Crédito: Imagem: Ellina Balioz | Shutterstock

Uma rotina de passeios diários, alimentação saudável e muito carinho são indispensáveis para a criação de um cachorro. Além de uma boa ração, água e petiscos, as frutas também podem ser aliadas de uma dieta com variedades e benefícios nutricionais para o seu pet, proporcionando saúde e bem-estar para eles.

Sem deixar de lado a importância da alimentação habitual, consultas com veterinário e atenção ao gosto do seu doguinho, o CORREIO separou dicas de 8 frutas refrescantes que você pode oferecer ao seu cachorro nesse verão.

Atenção: Evite frutas cítricas e aquelas com efeito laxativo, como mamão e abacate, pois podem provocar problemas intestinais no seu cachorro. Além disso, a uva com semente também é contra-indicada, pois é tóxica ao organismo dos pets.

1- Caju

No nordeste, o verão é a época de safra do caju e o seu doguinho também pode desfrutar. Rico em vitaminas, fibras e minerais, a fruta deve ser oferecida aos cachorros lavada, madura, em pequenos pedaços e sem a castanha.

2- Morango

O morango é rico em fibras, antioxidantes, vitaminas e não possui gordura, atuando no sistema imunológico e no controle do peso do cão. Lembre-se de cortar a fruta em pequenos pedaços para evitar riscos de engasgamento.

3- Maçã

A maçã é uma excelente opção de petisco saudável por conter em sua composição vitamina A, vitamina E e fibras como a pectina. Dentre os benefícios para o seu cachorro, a fruta contribui para melhorar a visão, manter a pele e pêlos saudáveis e regular a flora intestinal. Mas atenção: retire as sementes e o “cabinho”, pois contém cianeto, substância tóxica para os cães.

4- Banana

Se você procura uma fruta rica em prebióticos naturais para o seu cachorro, a banana é a escolha certa. Rica em potássio, vitaminas do complexo B, fibras, magnésio e vitamina A, a fruta fortalece os ossos do pet. Contudo, não ofereça em excesso, pois pode causar sobrepeso.

5- Pera

A pera conta com uma dose extra de fibras que auxiliam na digestão e muita vitamina para o cão. Graças ao seu alto teor de fibras, a fruta ainda é responsável por ajudar a equilibrar o açúcar no sangue. Então, pode servir sem medo.

6- Melancia

Hidratante e com vitaminas A e C, a melancia é uma ótima opção de petisco natural nesse calor. Além disso, por conter licopeno, ela pode melhorar a saúde ocular do seu cachorrinho. Certifique-se de tirar as sementes antes de oferecer a fruta ao animal.

7- Pêssego

O pêssego, sem caroço e sem casca, é saboroso e saudável para cachorros, promovendo a saúde dos pêlos e do sistema imunológico.

8- Manga

A manga também deve ser dada sem caroço e sem casca. Rica em vitamina A e fibras, a fruta oferece sabor, nutrientes e uma digestão regular perfeita para seu cão.