A Fazenda 17: Shia reage após quase ser expulso do programa e admite erro em frase polêmica

Ator afirma que frase dita na festa foi “metáfora” e comenta acusações antigas envolvendo Lidi Lisboa

Fernanda Varela

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 19:43

Shia tentou se explicar Crédito: Reprodução

A madrugada deste sábado (4) foi marcada por mais uma confusão em “A Fazenda 17”. Shia Phoenix e o cantor Wallas Arrais protagonizaram uma briga intensa que quase terminou em expulsão. Os dois precisaram ser contidos pelos colegas de confinamento e, horas depois, o ator decidiu se justificar sobre o comportamento explosivo.

Durante uma conversa com Wallas, Shia explicou que ficou irritado com a postura do colega durante a festa. “Tu veio aqui, bateu no peito, veio pra minha cara. Ontem eu tinha te dado a cama, preocupado contigo, e a única coisa que me deixou irritado foi isso”, afirmou.

O ator também comentou sobre a frase que gerou grande repercussão entre os peões. “Ontem eu falei: ‘Vontade de socar umas dez pessoas’. Foi uma frase errada, não é boa, mas foi uma metáfora. Eu nunca fui agressivo com ninguém, nunca desrespeitei ninguém. As pessoas gritam o tempo todo e eu sempre tentei apaziguar”, disse.

Wallas respondeu que considerou a fala de Shia pesada, especialmente por ter sido dita diante de uma mulher. “Acho absurdo um cara tão inteligente como você falar isso, ainda mais com uma mulher presente. Mas já passou. O jogo está difícil pra todo mundo”, comentou. Após o diálogo, os dois decidiram encerrar o conflito e se reconciliaram.

A confusão também trouxe à tona o passado de Shia fora do reality. Durante a conversa com outros participantes, o ator relembrou o término conturbado com a atriz Lidi Lisboa, ocorrido em abril deste ano. Ele reconheceu que foi acusado de agressão verbal na época e admitiu ter se exaltado durante discussões, mas negou ter cometido qualquer tipo de violência física.