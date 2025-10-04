Acesse sua conta
A Fazenda 17: Shia reage após quase ser expulso do programa e admite erro em frase polêmica

Ator afirma que frase dita na festa foi “metáfora” e comenta acusações antigas envolvendo Lidi Lisboa

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 19:43

Shia tentou se explicar
Shia tentou se explicar Crédito: Reprodução

A madrugada deste sábado (4) foi marcada por mais uma confusão em “A Fazenda 17”. Shia Phoenix e o cantor Wallas Arrais protagonizaram uma briga intensa que quase terminou em expulsão. Os dois precisaram ser contidos pelos colegas de confinamento e, horas depois, o ator decidiu se justificar sobre o comportamento explosivo.

Durante uma conversa com Wallas, Shia explicou que ficou irritado com a postura do colega durante a festa. “Tu veio aqui, bateu no peito, veio pra minha cara. Ontem eu tinha te dado a cama, preocupado contigo, e a única coisa que me deixou irritado foi isso”, afirmou.

O ator também comentou sobre a frase que gerou grande repercussão entre os peões. “Ontem eu falei: ‘Vontade de socar umas dez pessoas’. Foi uma frase errada, não é boa, mas foi uma metáfora. Eu nunca fui agressivo com ninguém, nunca desrespeitei ninguém. As pessoas gritam o tempo todo e eu sempre tentei apaziguar”, disse.

