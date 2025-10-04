Acesse sua conta
A Fazenda 17: Rayane faz as pazes com Carol e sai em defesa da ex-Miss Bumbum após insulto de Gui Boury

Namorada de Belo se solidarizou com Carol Lekker, chamada de “mulher do job” pelo ator durante a madrugada

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 19:58

Carol Lekker e Rayane Figliuzzi se abraçaram
Carol Lekker e Rayane Figliuzzi se abraçaram Crédito: Reprodução

O clima tenso em “A Fazenda 17” ganhou um novo capítulo neste sábado (4), quando Rayane Figliuzzi decidiu deixar as desavenças com Carol Lekker de lado para defendê-la após uma polêmica com Guilherme Boury. O ator, primo de Fiuk, chamou a ex-Miss Bumbum de “mulher do job”, termo usado de forma pejorativa para se referir a prostitutas.

A ofensa causou indignação entre os participantes e também entre o público nas redes sociais. Carol ficou abalada e chegou a ignorar o pedido de desculpas do ator. Durante uma conversa na cozinha, Rayane, que é namorada do cantor Belo, demonstrou empatia e se aproximou da influenciadora. “Mesmo que eu tenha meu limite com você, se é com uma mulher, tudo bem. Mas homem fazer isso é muito triste”, disse. Antes de encerrar a conversa, Rayane completou: “Espero que você fique bem.”

O episódio marcou uma trégua entre as duas, que vinham trocando farpas desde o início da temporada. A postura de Rayane foi elogiada pelos colegas de confinamento e pelos fãs do reality, que destacaram o gesto de solidariedade.

A confusão começou durante a madrugada, quando Carol e Gui discutiram após o ator insinuar que ela tinha um relacionamento por interesse. Irritada, a ex-Miss Bumbum respondeu aos gritos e o acusou de machismo. “Que ‘job’ é esse, Gui? Você é um m*rda, não tem posicionamento nenhum no jogo!”, rebateu. O ator reagiu com ironia, mas acabou sendo contido por outros participantes.

A briga repercutiu fortemente nas redes sociais, com pedidos de punição e críticas à fala de Gui. Já Rayane, que até então era uma das principais rivais de Carol no confinamento, ganhou apoio por sua postura diante do episódio.

Tags:

A Fazenda 17 Record Rayane Figliuzzi Reality Show Reality A Fazenda Carol Lekker

