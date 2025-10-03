Acesse sua conta
É o Tchan, Filhos de Jorge e Netto Brito fazem shows gratuitos em shopping de Salvador

Salvador Norte Shopping realiza festival gratuito em comemoração aos 15 anos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 09:22

É O Tchan
É O Tchan Crédito: Divulgação

O Salvador Norte Shopping, localizado em São Cristóvão, vai celebrar seus 15 anos de história com um festival musical gratuito entre os dias 30 de outubro e 1º novembro, sempre às 19h. É o Tchan, Filhos de Jorge e Netto Brito se apresentarão no evento.

A programação começa no dia 30 de outubro com o cantor baiano Netto Brito. No dia 31 de outubro , a festa continua com a energia contagiante da banda Filhos de Jorge. Conhecidos pela sonoridade percussiva e por hits que marcaram o Carnaval baiano, como “Ziriguidum”, “Xuxu” e “Dimelô”, o grupo vai colocar o público para dançar ao som do melhor do axé e do samba-reggae.

Encerrando a programação, no dia 1º de novembro, o público vai matar a saudade de clássicos que marcaram gerações com o show do É o Tchan. "Chegar aos 15 anos é um marco e nada mais justo do que celebrar com o nosso cliente. Esse festival é um presente para o soteropolitano, uma forma de agradecer por todo carinho, confiança e por nos escolherem como seu shopping. É um momento de celebrarmos a nossa história juntos", afirma o gerente de Marketing do Salvador Norte, Renan Lopes.

