SALVADOR

Nova avenida Dorival Caymmi ganha ciclofaixa, pontos de ônibus modernos e calçadas adaptadas

Veja todas as mudanças

Millena Marques

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 12:07

requalificação da Av. Dorival Caymmi Crédito: Valter Pontes/Secom PMS

A Prefeitura de Salvador entregou a primeira etapa da requalificação urbana da Avenida Dorival Caymmi, uma das principais vias estruturantes da cidade, nesta terça-feira (30) . Dois quilômetros de extensão foram alcançados com as intervenções, entre o viaduto Ministro Mário Andreazza e a Rua do BPO. A avenida ainda ganhou ciclofaixa elevada, pontos de ônibus modernos com abrigos e baias, além da ampliação e adequação das calçadas, com rampas e piso tátil para garantir acessibilidade universal.

“Esse bairro é um dos mais tradicionais e conhecidos da nossa cidade, cantado em prosa e verso por diversos artistas, e que possui uma avenida que leva o nome de Dorival Caymmi. Essas obras trarão mais mobilidade para as pessoas que estejam passeando, fazendo alguma atividade física ou se deslocando para o trabalho”, destacou o prefeito Bruno Reis (União Brasil).

Requalificação da Av. Dorival Caymmi 1 de 7

O projeto de requalificação teve um investimento de mais de R$ 11 milhões e ainda incluiu a instalação de lixeiras e balizadores, ampliação do paisagismo e intervenções na rede de drenagem para reduzir pontos de alagamento. A iluminação pública da via também foi reforçada após instalação de 100 luminárias, oito postes e nova infraestrutura elétrica.

A segunda e última etapa da requalificação da Dorival Caymmi está com orçamento em fase final de conclusão, segundo o prefeito. Esta fase abrangerá da Rua BPO até a orla, na Sereia de Itapuã, compreendendo mais 2 km de trecho. Deste modo, a requalificação alcançará toda a avenida, totalizando 4 km de extensão.

As próximas intervenções envolverão, inclusive, a ampliação de uma alça do viaduto Mário Andreazza para resolver a retenção que ocorre na Avenida Paralela, beneficiando motoristas que desejam ir para São Cristóvão.