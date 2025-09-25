SALVADOR

Acesso ao Viaduto Raul Seixas na Av. Tancredo Neves é interditado a partir desta quinta-feira (25)

Intervenção ocorre por causa das obras de implantação de um novo viaduto na região da rodoviária

Millena Marques

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 07:51

Viaduto Raul Seixas Crédito: Google Street View

O acesso ao Viaduto Raul Seixas será interditado a partir desta quinta-feira (25) até o dia 17 de outubro. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a intervenção ocorre por causa das obras de implantação de um novo viaduto na região da rodoviária.

A interdição se dará nos momentos de entre pico, quando o fluxo de veículos estiver menos intenso: de segunda a sexta, das 10h às 12h e das 13h às 16h; e aos sábados, a partir das 9h.

Nesses períodos, haverá o bloqueio de apenas uma faixa do viaduto, restando a outra livre à circulação. Condutores vindos da Paralela pela via expressa, que fica mais próxima à Estação do Metrô Rodoviária, vão conseguir subir o Viaduto Raul Seixas.

Já os condutores que trafegam pela via principal, nas faixas mais próximas da Madeireira Brotas e da Rodoviária, podem fazer o retorno no Viaduto Duda Mendonça, que fica logo após a antiga sede do Detran, já que o acesso ao Viaduto Raul Seixas estará bloqueado para esses motoristas.

Agentes de trânsito vão reforçar a atuação na região para orientar condutores e pedestres. A sinalização será reforçada para informar sobre as alterações momentâneas.

O novo viaduto, que está em construção, vai permitir que os motoristas saiam diretamente da frente do Shopping da Bahia para a região do Detran, na Avenida ACM, sem que precisem passar pela frente da rodoviária.