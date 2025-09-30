REGULAMENTAÇÃO

O que é 'grau de rua'? Moda na periferia de empinar moto pode ser regulamentada

Vereador de Alagoinhas gerou repercussão ao defender regulamentação da prática

Millena Marques

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 13:24

Grau de moto Crédito: Reprodução

O vereador Gleyser Soares (PV), da cidade de Alagoinhas, no nordeste da Bahia, gerou uma discussão nas redes sociais ao defender a regulamentação do Wheeling ou Stunt, mais conhecido como ‘grau de moto’. A publicação, feita na última segunda-feira (29), foi criticada por moradores do município. Mas, afinal, o que é o famoso ‘grau de moto’?

A prática consiste em realizar manobras com motocicletas. O motociclista levanta a roda dianteira e se equilibra apenas sobre a roda traseira, geralmente enquanto acelera. Segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), o ‘grau de moto’ foi criado na década de 1970, na Califórnia, nos Estados Unidos. O Brasil, no entanto, realizou seu primeiro campeonato nacional do esporte em 2013, homologado pela Confederação Brasileira de Motociclismo.

Muitos municípios do Brasil já possuem projetos de lei que reconhecem a prática do grau de moto, a exmplo do Projeto de Lei Ordinária Nº 9/2023, que reconhece o Wheeling e outras manobras de motocicletas como práticas esportivas no município do Recife. O documento determina a necessidade de distanciamento do local das motos em relação ao público, a utilização de grades de proteção, o uso de equipamentos de proteção individual pelos motociclistas, além da exigência de uma pista de asfalto com dimensões mínimas de 80x25 metros, entre outras determinações.

Na publicação de Soares, ele defendeu a regulamentação da prática. “Nosso mandato segue firme, defendendo e dando voz as minorias. Nosso mandato não é a favor da prática do grau em espaços públicos, mas sim de forma organizada e regulamentada. Vamos juntos lutar por essa causa”, disse o vereador.

A publicação recebeu inúmeros comentários, em sua maioria negativos. “Meu Deus, com tanta pauta importante. Ele incentivando o povo a cometer suicídio de forma organizada e regulamentada”, escreveu uma seguidora. “Pensei em até colocar um textão, mas tem coisas que não merecem um pingo da nossa energia”, disse outra.

Após a repercussão negativa, Soares publicou uma nota de esclarecimento. Ele disse que os veículos de comunicação repercutiram as declarações fora de contexto, sugerindo interpretações “que não representam a posição real do parlamentar”. O vereador ainda citou falas do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que defendeu a regulamentação do esporte na semana passada.