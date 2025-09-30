Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que é 'grau de rua'? Moda na periferia de empinar moto pode ser regulamentada

Vereador de Alagoinhas gerou repercussão ao defender regulamentação da prática

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 13:24

Grau de moto
Grau de moto Crédito: Reprodução

O vereador Gleyser Soares (PV), da cidade de Alagoinhas, no nordeste da Bahia, gerou uma discussão nas redes sociais ao defender a regulamentação do Wheeling ou Stunt, mais conhecido como ‘grau de moto’. A publicação, feita na última segunda-feira (29), foi criticada por moradores do município. Mas, afinal, o que é o famoso ‘grau de moto’?

A prática consiste em realizar manobras com motocicletas. O motociclista levanta a roda dianteira e se equilibra apenas sobre a roda traseira, geralmente enquanto acelera. Segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), o ‘grau de moto’ foi criado na década de 1970, na Califórnia, nos Estados Unidos. O Brasil, no entanto, realizou seu primeiro campeonato nacional do esporte em 2013, homologado pela Confederação Brasileira de Motociclismo.

Grau de moto

Grau de moto por Reprodução/Marciel do Grau
Grau de moto por Reprodução/Marciel do Grau
Grau de moto por Reprodução/Marciel do Grau
Grau de moto por Reprodução/Marciel do Grau
Grau de moto por Reprodução/Marciel do Grau
Grau de moto por Reprodução/Marciel do Grau
Grau de moto por Reprodução/Marciel do Grau
Grau de moto por Reprodução
1 de 8
Grau de moto por Reprodução/Marciel do Grau

Muitos municípios do Brasil já possuem projetos de lei que reconhecem a prática do grau de moto, a exmplo do Projeto de Lei Ordinária Nº 9/2023, que reconhece o Wheeling e outras manobras de motocicletas como práticas esportivas no município do Recife. O documento determina a necessidade de distanciamento do local das motos em relação ao público, a utilização de grades de proteção, o uso de equipamentos de proteção individual pelos motociclistas, além da exigência de uma pista de asfalto com dimensões mínimas de 80x25 metros, entre outras determinações.

Na publicação de Soares, ele defendeu a regulamentação da prática. “Nosso mandato segue firme, defendendo e dando voz as minorias. Nosso mandato não é a favor da prática do grau em espaços públicos, mas sim de forma organizada e regulamentada. Vamos juntos lutar por essa causa”, disse o vereador.

A publicação recebeu inúmeros comentários, em sua maioria negativos. “Meu Deus, com tanta pauta importante. Ele incentivando o povo a cometer suicídio de forma organizada e regulamentada”, escreveu uma seguidora. “Pensei em até colocar um textão, mas tem coisas que não merecem um pingo da nossa energia”, disse outra.

Após a repercussão negativa, Soares publicou uma nota de esclarecimento. Ele disse que os veículos de comunicação repercutiram as declarações fora de contexto, sugerindo interpretações “que não representam a posição real do parlamentar”. O vereador ainda citou falas do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que defendeu a regulamentação do esporte na semana passada.

“O problema com o grau diz respeito aos acidentes. Da mesma forma, quem pratica esse tipo de esporte que também crie as condições de proteção dos equipamentos. (...) Nós temos que criar um movimento mais forte nas escolas de educação no trânsito ou desses equipamentos de esporte e ser rigoroso na lei. Exagerou, meu irmão, penalidade e acabou”, disse o chefe do Executivo baiano no último dia 25, em coletiva à imprensa.

Leia mais

Imagem - Vereador gera discussão ao defender regulamentação do ‘grau de moto’ na Bahia

Vereador gera discussão ao defender regulamentação do ‘grau de moto’ na Bahia

Imagem - Mulher morre após passar mal em academia na Bahia

Mulher morre após passar mal em academia na Bahia

Mais recentes

Imagem - Lula vem à Bahia para inauguração de fábrica da BYD

Lula vem à Bahia para inauguração de fábrica da BYD
Imagem - Salvador pode ganhar primeira pista de atletismo; saiba mais

Salvador pode ganhar primeira pista de atletismo; saiba mais
Imagem - 10 hábitos que ajudam a prevenir o Alzheimer

10 hábitos que ajudam a prevenir o Alzheimer

MAIS LIDAS

Imagem - Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios
01

Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios

Imagem - Professores denunciam corte de bonificação de 27% pelo Governo do Estado
02

Professores denunciam corte de bonificação de 27% pelo Governo do Estado

Imagem - Vinte e seis anos após posar nu, Vampeta anuncia novo ensaio +18
03

Vinte e seis anos após posar nu, Vampeta anuncia novo ensaio +18

Imagem - Chega de angústia: Arcanjo Gabriel revela os 3 signos que terão boas notícias esta semana
04

Chega de angústia: Arcanjo Gabriel revela os 3 signos que terão boas notícias esta semana