Salvador pode ganhar primeira pista de atletismo; saiba mais

Após aprovação da Câmara, projeto de lei que propõe criação do espaço segue para a sanção do prefeito Bruno Reis (União Brasil)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 13:39

Prefeitura de Salvador divulga resultado final de concurso
Prefeitura de Salvador divulga resultado final de concurso Crédito: Divulgação

A Câmara Municipal de Salvador aprovou o Projeto de Indicação nº 365/2025, que propõe a construção da primeira pista pública e profissional de atletismo da cidade. O texto, de autoria do vereador Randerson Leal (Podemos), foi aprovado na última quarta-feira (24),

“O atletismo é a base para diversas modalidades, além de ser uma ferramenta de inclusão social, saúde e desenvolvimento educacional. Uma pista pública e profissional significa oportunidade para os jovens, incentivo ao esporte de base e valorização do talento soteropolitano”, destacou o vereador.

Para o parlamentar, a iniciativa desempenha papel central na formação física e social das crianças e adolescentes. “Além disso, gera impactos positivos na saúde da população, fortalece o desenvolvimento local e movimenta a economia por meio da criação de empregos e eventos esportivos”, pontuou.

A proposta foi bem recebida em plenário e representa um marco para o esporte na capital. O projeto segue para a sanção do prefeito Bruno Reis (União Brasil).

