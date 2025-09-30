Salvador pode ganhar primeira pista de atletismo; saiba mais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 13:39
A Câmara Municipal de Salvador aprovou o Projeto de Indicação nº 365/2025, que propõe a construção da primeira pista pública e profissional de atletismo da cidade. O texto, de autoria do vereador Randerson Leal (Podemos), foi aprovado na última quarta-feira (24),
“O atletismo é a base para diversas modalidades, além de ser uma ferramenta de inclusão social, saúde e desenvolvimento educacional. Uma pista pública e profissional significa oportunidade para os jovens, incentivo ao esporte de base e valorização do talento soteropolitano”, destacou o vereador.
Para o parlamentar, a iniciativa desempenha papel central na formação física e social das crianças e adolescentes. “Além disso, gera impactos positivos na saúde da população, fortalece o desenvolvimento local e movimenta a economia por meio da criação de empregos e eventos esportivos”, pontuou.
A proposta foi bem recebida em plenário e representa um marco para o esporte na capital. O projeto segue para a sanção do prefeito Bruno Reis (União Brasil).