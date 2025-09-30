CRIME

Pescador é preso na Bahia por manter a família em cárcere e estuprar a filha de 8 anos

Homem mantinha a esposa e dois filhos em cárcere privado há um ano

Maysa Polcri

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 14:50

Homem mantinha família em cárcere privado Crédito: Divulgação/PC

Um pescador de 34 anos foi preso em Ibotirama, no interior da Bahia, por manter a família em cárcere privado e estuprar a filha de 8 anos. Também eram vítimas do homem a esposa, de 27 anos, e o filho, de 5. Ele foi encontrado pela polícia em uma área de mata de difícil acesso na cidade, na segunda-feira (29). As vítimas foram resgatadas.

As investigações, que tiveram início em julho, apontam que homem cometeu os crimes de estupro de vulnerável, cárcere privado, lesão corporal em contexto de violência doméstica e abandono intelectual. Ele trabalhava como pescador e se mudou para Ibotirama, onde mantinha a família em cárcere. O local somente é alcançado por embarcações, o que dificultou a localização pelas forças de segurança.

Pescador é preso na Bahia por manter a família em cárcere 1 de 8

Na manhã de segunda-feira (29), equipes da polícia realizaram incursões em mata e travessias fluviais, conseguindo localizar o suspeito em sua residência. A mulher e as crianças foram resgatadas e encaminhadas para acompanhamento da rede de proteção social. Relatórios apontam que as vítimas não tinham acesso à escola e viviam em isolamento desde, pelo menos, 2024. Os raros encontros com outras pessoas eram permitidos apenas com a autorização do suspeito.