Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem tenta esconder droga em vaso sanitário e é preso na Bahia

Caso foi registrado em Jequié

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 14:24

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem foi preso em flagrante no bairro São Judas Tadeu, em Jequié, durante ação conjunta das polícias Civil e Militar, na sexta-feira (26). Os policiais encontraram cerca de quatro quilos de maconha, que o suspeito escondeu em uma caixa acoplada ao vaso sanitário. Um carro e equipamentos utilizados em atividades criminosas também foram apreendidos. 

Os policiais chegaram até a residência após uma denúncia de disparo de arma de fogo em via pública. As equipes da 11ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (11ª DTE/Jequié), unidade do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), e da 1ª Companhia da Polícia Militar abordaram o suspeito e realizaram buscas na casa dele, onde localizaram o material ilícito.

No local, também foram apreendidos um bloqueador de sinal (jammer), dois rádios comunicadores e 24 antenas compatíveis, usados para dificultar ações de rastreamento e comunicação policial. O homem foi apresentado na sede da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jequié), onde a ocorrência foi formalizada e o material apreendido foi registrado.

Material apreendido durante operação

Droga foi encontrada em vaso sanitário por Divulgação
Material apreendido durante operação por Divulgação
Material apreendido durante operação por Divulgação
1 de 3
Droga foi encontrada em vaso sanitário por Divulgação

Mais recentes

Imagem - Conheça o novo presidente da Amab, que recebeu a maior votação da história

Conheça o novo presidente da Amab, que recebeu a maior votação da história
Imagem - 34 aves silvestres são resgatadas e três pessoas são detidas em feira de Alagoinhas

34 aves silvestres são resgatadas e três pessoas são detidas em feira de Alagoinhas
Imagem - Cidade baiana recebe simulação de assalto a banco; veja como é

Cidade baiana recebe simulação de assalto a banco; veja como é

MAIS LIDAS

Imagem - Irmãs baianas desaparecidas são encontradas presas em outro estado; entenda
01

Irmãs baianas desaparecidas são encontradas presas em outro estado; entenda

Imagem - 'Casamento às Cegas 50+': Lucielma Cardeal se pronuncia sobre acusações de perseguição a ex-noivo
02

'Casamento às Cegas 50+': Lucielma Cardeal se pronuncia sobre acusações de perseguição a ex-noivo

Imagem - Marido simula assalto e mata esposa com tiro na cabeça
03

Marido simula assalto e mata esposa com tiro na cabeça

Imagem - Murilo Huff veta lançamento de álbum póstumo de Marília Mendonça
04

Murilo Huff veta lançamento de álbum póstumo de Marília Mendonça